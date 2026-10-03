Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.20 WIB

Psikologi Homebody: 11 Alasan Orang Suka Batal Janji yang Justru Punya Banyak Keuntungan Tersembunyi

Alasan suka batal janji justru punya banyak keuntungan menurut psikologi homebody./Magnific/ stockking - Image

Alasan suka batal janji justru punya banyak keuntungan menurut psikologi homebody./Magnific/ stockking

JawaPos.com – Fenomena homebody yang gemar membatalkan rencana kerap dipandang sebelah mata, padahal dari sisi psikologi hal ini menyimpan banyak keuntungan tersembunyi.

Kebiasaan batal rencana bukan semata bentuk penghindaran sosial, melainkan strategi menjaga keseimbangan diri yang berdampak positif bagi kesehatan mental.

Banyak orang yang memilih tetap di rumah justru merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri dan menjalani hidup yang lebih bermakna.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (3/10), berikut sebelas keuntungan psikologis yang dimiliki para homebody dibanding mereka yang selalu memilih aktif secara sosial.

1. Tidak merasa terpaksa bersosialisasi

Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menyikapi interaksi sosial, dan bagi sebagian orang menyendiri justru terasa seperti anugerah.

Mereka yang sudah menghabiskan waktu di kantor atau aktivitas luar rumah sering kali tidak lagi punya energi untuk bertemu orang lain.

Meski masyarakat sering menganggap bersosialisasi selalu bermanfaat, waktu menyendiri juga terbukti memberi dampak baik bagi kondisi psikologis seseorang.

Dengan membatalkan rencana, para homebody bisa tetap bebas dari tekanan sosial sekaligus memulihkan energi yang terkuras.

2. Punya waktu untuk hobi

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadi Ayah, Taeyang BIGBANG Akui Dirinya “Homebody” yang Fokus pada Keluarga - Image
Entertainment

Jadi Ayah, Taeyang BIGBANG Akui Dirinya “Homebody” yang Fokus pada Keluarga

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.00 WIB

Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Mendapat Keuntungan di September 2026 - Image
Zodiak

Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Mendapat Keuntungan di September 2026

Jumat, 18 September 2026 | 04.45 WIB

Rezeki Makin Lancar! 6 Shio Ini Diramal Kebanjiran Peluang dan Keuntungan - Image
Zodiak

Rezeki Makin Lancar! 6 Shio Ini Diramal Kebanjiran Peluang dan Keuntungan

Senin, 14 September 2026 | 20.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore