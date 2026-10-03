Psikologi Homebody: 11 Alasan Orang Suka Batal Janji yang Justru Punya Banyak Keuntungan Tersembunyi

Alasan suka batal janji justru punya banyak keuntungan menurut psikologi homebody./Magnific/ stockking
JawaPos.com – Fenomena homebody yang gemar membatalkan rencana kerap dipandang sebelah mata, padahal dari sisi psikologi hal ini menyimpan banyak keuntungan tersembunyi.
Kebiasaan batal rencana bukan semata bentuk penghindaran sosial, melainkan strategi menjaga keseimbangan diri yang berdampak positif bagi kesehatan mental.
Banyak orang yang memilih tetap di rumah justru merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri dan menjalani hidup yang lebih bermakna.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (3/10), berikut sebelas keuntungan psikologis yang dimiliki para homebody dibanding mereka yang selalu memilih aktif secara sosial.
1. Tidak merasa terpaksa bersosialisasi
Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menyikapi interaksi sosial, dan bagi sebagian orang menyendiri justru terasa seperti anugerah.
Mereka yang sudah menghabiskan waktu di kantor atau aktivitas luar rumah sering kali tidak lagi punya energi untuk bertemu orang lain.
Meski masyarakat sering menganggap bersosialisasi selalu bermanfaat, waktu menyendiri juga terbukti memberi dampak baik bagi kondisi psikologis seseorang.
Dengan membatalkan rencana, para homebody bisa tetap bebas dari tekanan sosial sekaligus memulihkan energi yang terkuras.
2. Punya waktu untuk hobi
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Jawa Pos
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