Jadi Ayah, Taeyang BIGBANG Akui Dirinya “Homebody” yang Fokus pada Keluarga

JawaPos.com – Taeyang BIGBANG memperlihatkan sisi kehidupan pribadinya yang jarang tersorot ketika tampil bersama G-Dragon dan Daesung dalam episode Anniversaries Are Just an Excuse yang dirilis kanal YouTube DdeunDdeun pada 22 Agustus.

Ketiga member BIGBANG tersebut berbincang mengenai rutinitas sehari-hari, termasuk perubahan gaya hidup Taeyang sejak menjalani peran sebagai seorang ayah.

Dalam kesempatan tersebut, Daesung menggambarkan Taeyang bukan sekadar sebagai “kakak” di antara mereka, tetapi juga sebagai seorang ayah yang kini sibuk dengan aktivitas mengasuh anak.

Taeyang diketahui menikah dengan aktris Min Hyo-rin dan telah dikaruniai seorang putra. Perubahan peran tersebut tampaknya ikut membentuk rutinitas harian sang idol.

Taeyang kemudian menggambarkan kehidupannya dengan sederhana. Ia mengatakan bahwa di luar pekerjaan dan berbagai tugas yang harus diselesaikan, dirinya lebih banyak mendedikasikan waktu untuk keluarga. Ia juga mengaku sudah lama menjadi sosok homebody yang nyaman melakukan hampir semua aktivitas dari rumah.

Berbeda dari Taeyang, Daesung justru menjalani rutinitas yang cukup padat. Hari sang penyanyi dimulai dengan aktivitas Pilates pada pagi hari sebelum melanjutkan berbagai kegiatan lainnya.

Sementara itu, G-Dragon mengungkapkan bahwa pola hidupnya cenderung seperti night owl, sehingga kebiasaannya berbeda dari kedua member BIGBANG tersebut.