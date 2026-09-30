Bukan Soal Fisik, 8 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Membuat Seseorang Sangat Menarik

JawaPos.com - Daya tarik seseorang tidak selalu ditentukan oleh wajah, pakaian, atau penampilan fisik. Ada orang yang mampu membuat suasana menjadi lebih nyaman hanya melalui cara mereka bersikap dan memperlakukan orang lain.

Pesona seperti ini biasanya muncul secara alami dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, seseorang mungkin tidak menyadari bahwa sikap kecil yang dilakukannya justru membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sejumlah kebiasaan halus yang kerap membuat seseorang terlihat lebih menarik tanpa harus sengaja mencari perhatian. Berikut delapan di antaranya:

1. Mau Mendengarkan dengan Sungguh-Sungguh Orang yang tidak selalu berusaha mendominasi percakapan biasanya memiliki daya tarik tersendiri. Mereka memberikan ruang kepada orang lain untuk bercerita, memperhatikan pembicaraan, dan menunjukkan bahwa pendapat lawan bicara memang penting.

Sikap tersebut membuat orang merasa dihargai. Ketika akhirnya berbicara, apa yang disampaikan pun cenderung terasa lebih bermakna karena tidak sekadar memenuhi suasana dengan kata-kata.

2. Berbuat Baik Tanpa Menunggu Pujian Kebaikan yang dilakukan secara tulus memiliki kesan yang berbeda. Seseorang yang membantu atau melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa sibuk mencari pengakuan justru dapat meninggalkan kesan positif yang kuat.

Mereka tidak menjadikan pujian sebagai tujuan utama. Ketulusan semacam ini membuat kepribadian seseorang terasa lebih hangat dan menyenangkan.

3. Membawa Energi Positif Ada orang yang kehadirannya membuat suasana terasa lebih ringan. Mereka tidak harus menjadi pusat perhatian atau terus-menerus melontarkan lelucon, tetapi sikap optimistis dan cara berinteraksi yang menyenangkan dapat memberikan pengaruh positif kepada orang di sekitarnya.

Sikap positif juga dapat membuat interaksi terasa lebih nyaman sehingga seseorang terlihat lebih mudah didekati.