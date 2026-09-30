Tak Sekadar Kebiasaan, Sering Memeriksa Ponsel Bisa Berkaitan dengan 9 Kecemasan Ini

JawaPos.com – Ponsel kini menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Selain digunakan untuk berkomunikasi, perangkat ini juga menjadi sarana untuk bekerja, mencari informasi, menikmati hiburan, hingga berinteraksi di media sosial.

Tidak mengherankan jika seseorang sesekali mengecek ponselnya. Namun, kebiasaan tersebut dapat menjadi berbeda ketika seseorang terus membuka layar berkali-kali, bahkan lebih dari 100 kali dalam sehari.

Dorongan untuk memeriksa notifikasi, pesan, media sosial, atau informasi terbaru secara berulang terkadang bukan sekadar kebiasaan. Dalam kondisi tertentu, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan rasa gelisah atau kebutuhan untuk terus mendapatkan kepastian.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan yang berkaitan dengan ketergantungan terhadap akses ponsel kerap dibahas dalam konteks nomophobia, yaitu rasa takut atau tidak nyaman ketika seseorang tidak dapat menggunakan atau mengakses ponselnya. Berikut beberapa bentuk kecemasan yang dapat muncul di balik kebiasaan sering mengecek ponsel.

1. Takut Ketinggalan Informasi Sebagian orang merasa harus selalu mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka khawatir melewatkan pesan penting, berita terbaru, unggahan teman, atau percakapan di lingkungan sosial.

Perasaan tersebut dapat membuat seseorang berulang kali membuka ponsel meskipun sebenarnya tidak ada notifikasi baru.

2. Kecemasan dalam Lingkungan Sosial Media sosial juga dapat menjadi sumber kegelisahan. Seseorang mungkin merasa perlu mengetahui bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain melalui jumlah tanda suka, komentar, pesan, atau respons terhadap unggahannya.

Dorongan untuk terus memantau aktivitas tersebut dapat membuat ponsel menjadi sarana mencari pengakuan sosial.

3. Khawatir Tidak Produktif Bagi sebagian orang, ponsel berkaitan erat dengan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab. Mereka mungkin merasa tidak tenang ketika belum memeriksa email, grup kerja, kalender, atau pesan yang berhubungan dengan tugas.