Bukan Selalu Karena Marah, Ini 7 Alasan Orang Berani Blokir Mantan

JawaPos.com - Putus cinta tidak selalu berakhir dengan saling menyimpan nomor atau tetap mengikuti kehidupan satu sama lain di media sosial. Bagi sebagian orang, memblokir kontak mantan justru menjadi cara untuk benar-benar mengakhiri hubungan dan mendapatkan kembali ketenangan.

Keputusan tersebut memang bisa terlihat tegas, bahkan dianggap terlalu ekstrem oleh sebagian orang. Namun, bagi orang tertentu, memblokir mantan bukan dilakukan karena dendam atau kebencian. Tindakan itu dapat menjadi bentuk menjaga batasan, melindungi diri dari gangguan emosional, sekaligus memberi kesempatan untuk menjalani kehidupan baru.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah karakter yang umumnya dikaitkan dengan orang-orang yang tidak banyak berpikir ketika memutus akses komunikasi dengan mantan. Berikut tujuh di antaranya:

1. Memiliki batasan pribadi yang tegas Orang yang mudah mengambil keputusan untuk memblokir mantan biasanya memahami pentingnya batasan dalam sebuah hubungan. Ketika hubungan telah selesai, mereka merasa tidak perlu lagi memberikan akses tanpa batas kepada mantan melalui pesan, media sosial, maupun berbagai bentuk komunikasi lainnya.

Bagi mereka, menjaga jarak justru membantu memperjelas bahwa hubungan tersebut memang sudah berakhir.

2. Menghargai diri sendiri Mereka juga cenderung menyadari bahwa waktu dan energi emosional merupakan sesuatu yang berharga. Terus mengikuti aktivitas mantan atau berulang kali membuka percakapan lama hanya berpotensi membuat proses melupakan menjadi lebih sulit.

Karena itu, memblokir dapat dipandang sebagai langkah untuk menjaga diri, bukan sebagai bentuk pembalasan.

3. Sudah menerima kenyataan bahwa hubungan berakhir Orang yang tidak ragu memblokir mantan umumnya sudah memiliki pandangan yang cukup jelas mengenai perpisahan tersebut. Mereka tidak ingin terus menggantungkan harapan pada kemungkinan hubungan kembali seperti sebelumnya.

Dengan membatasi komunikasi, mereka juga mengurangi kemungkinan munculnya pesan larut malam, interaksi tidak sengaja di media sosial, atau kebiasaan menafsirkan setiap aktivitas mantan secara berlebihan.