4 Zodiak yang Hobi Ngeblok Kontak, Begini Alasan Mereka Melakukannya

JawaPos.com - Seseorang mungkin pernah melakukan blokir pada kontak anda.

Sikap ini seringkali membingungkan, disaat mereka memblokir kontak anda bahkan setelah sekian lama anda putus dengan orang tersebut.

Hubungan anda dengan mantan mungkin berakhir dengan kurang baik. Namun memutuskan hubungan dengan memblokir tentunya sering diterima dengan sikap baik-baik.

Berdasarkan informasi dari laman Yourtango yang dikutip pada (25/08) berikut alasan tersembunyi mengapa zodiak berikut ini melakukan memblokir kontak anda.

Aries

Aries menjadi zodiak yang palig agresif. Tidak ada alasan khusus mengapa mereka melakukan blokir pada kontak anda. Bisa saja mereka hanya sedang mencari-cari alasan untuk bertengkar. Dibutuhkan lebih banyak energi bagi mereka untuk kembali mengajak anda bicara dan membuka blokiran.

Taurus

Taurus adalah zodiak yang sangat menghargai stabilitas daripada banyak hal. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan hidupnya berada di dalam kondisi tidak tenang. Namun, saat-saat ini mungkin menjadi kesempatan yang baik bagi anda menghubungi mereka karena bisa jadi, mereka sedang berharap.

Gemini

Gemini kemungkinan besar sedang menunjukkan kepribadian mereka yang berbeda. Sulit untuk mengetahui sisi mana yang sedang mereka tunjukkan. Meski begitu, tindakan blokir ini tetap memiliki arti. Jika anda siap memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan mungkin lebih baik berbicara secara langsung.

Cancer