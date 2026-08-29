4 Zodiak yang Hobi Ngeblok Kontak, Begini Alasan Mereka Melakukannya

Ilustrasi memblokir kontak. (Magnific)
JawaPos.com - Seseorang mungkin pernah melakukan blokir pada kontak anda.
Sikap ini seringkali membingungkan, disaat mereka memblokir kontak anda bahkan setelah sekian lama anda putus dengan orang tersebut.
Hubungan anda dengan mantan mungkin berakhir dengan kurang baik. Namun memutuskan hubungan dengan memblokir tentunya sering diterima dengan sikap baik-baik.
Berdasarkan informasi dari laman Yourtango yang dikutip pada (25/08) berikut alasan tersembunyi mengapa zodiak berikut ini melakukan memblokir kontak anda.
Aries
Aries menjadi zodiak yang palig agresif. Tidak ada alasan khusus mengapa mereka melakukan blokir pada kontak anda. Bisa saja mereka hanya sedang mencari-cari alasan untuk bertengkar. Dibutuhkan lebih banyak energi bagi mereka untuk kembali mengajak anda bicara dan membuka blokiran.
Taurus
Taurus adalah zodiak yang sangat menghargai stabilitas daripada banyak hal. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan hidupnya berada di dalam kondisi tidak tenang. Namun, saat-saat ini mungkin menjadi kesempatan yang baik bagi anda menghubungi mereka karena bisa jadi, mereka sedang berharap.
Gemini
Gemini kemungkinan besar sedang menunjukkan kepribadian mereka yang berbeda. Sulit untuk mengetahui sisi mana yang sedang mereka tunjukkan. Meski begitu, tindakan blokir ini tetap memiliki arti. Jika anda siap memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan mungkin lebih baik berbicara secara langsung.
Cancer
Ada dua kemungkinan yang bertolak belakang saat cancer memblokir anda. Pertama, mereka merindukan anda atau mereka sedang merindukan perasaan saat bersama anda. Kemungkinan besar akan lebih baik bagi anda untuk saling memberikan ruang untuk satu sama lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!