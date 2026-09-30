Ciri Introvert: 9 Kepribadian Langka Orang yang Menikmati Keheningan Menurut Psikologi

Kepribadian introvert orang yang menikmati keheningan menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking
JawaPos.com - Tidak semua orang nyaman berada dalam keheningan penuh, karena sebagian besar justru membutuhkan suara latar untuk merasa tenang dan tidak kesepian.
Psikologi mengungkap bahwa orang yang benar-benar menikmati keheningan memiliki kepribadian yang semakin langka di era penuh stimulasi digital ini.
ereka yang menikmati sunyi tanpa merasa terganggu, termasuk banyak introvert, cenderung memiliki kedalaman emosional dan mental yang berbeda dari kebanyakan orang.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (30/9), berikut sembilan sifat yang paling sering ditemukan pada orang-orang yang mampu duduk dalam keheningan hanya bersama pikiran mereka sendiri.
1. Mampu duduk bersama emosi yang sulit
Alih-alih menggunakan ponsel atau hiburan untuk mengalihkan diri dari perasaan yang tidak nyaman, mereka memilih untuk benar-benar merasakannya.
Semakin banyak waktu yang dihabiskan dalam keheningan, semakin dalam kesadaran diri yang mereka bangun dari dalam.
Mereka tidak membutuhkan validasi eksternal untuk menghadapi perasaan sulit karena sudah terbiasa mengakui dan mengelolanya sendiri.
Kemampuan ini membuat mereka jauh lebih stabil secara emosional dibanding orang yang terus bergantung pada distraksi dari luar.
2. Memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi
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