Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 01.18 WIB

Orang yang Lebih Menyukai Keheningan daripada Musik di Rumah Memiliki 8 Ciri Tidak Biasa Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang lebih menyukai keheningan di rumah (Magnific/Benzoix) - Image

Ilustrasi seseorang yang lebih menyukai keheningan di rumah (Magnific/Benzoix)

JawaPos.com - Di era ketika musik hampir selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari, dari playlist saat bekerja hingga lagu pengantar tidur, memilih keheningan mungkin terdengar tidak biasa. Banyak orang merasa rumah yang sunyi terlalu hampa, sehingga televisi, radio, atau layanan streaming terus menyala sebagai latar belakang aktivitas mereka.

Namun, tidak semua orang menikmati suara yang terus-menerus mengisi ruangan. Ada sebagian individu yang justru merasa paling nyaman ketika rumah berada dalam keadaan tenang. Mereka tidak membenci musik, tetapi lebih menghargai keheningan sebagai sesuatu yang berharga.

Menurut berbagai penelitian psikologi, preferensi terhadap keheningan tidak selalu menunjukkan sifat antisosial atau kesepian. Sebaliknya, hal itu dapat mencerminkan karakter dan cara kerja pikiran yang unik.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat delapan ciri yang sering ditemukan pada orang yang lebih menyukai keheningan daripada musik di rumah.

1. Mereka Memiliki Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang menyukai keheningan cenderung memiliki hubungan yang kuat dengan dunia batin mereka. Dalam suasana tenang, mereka lebih mudah memperhatikan pikiran, emosi, dan kebutuhan pribadi.

Psikolog menyebut kemampuan ini sebagai self-awareness atau kesadaran diri. Individu dengan tingkat kesadaran diri yang tinggi lebih mampu mengenali perasaan mereka dan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh maupun pikiran.

Bagi mereka, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang untuk mendengarkan diri sendiri.

2. Mereka Lebih Mudah Merasa Kewalahan oleh Rangsangan Berlebihan

Tidak semua otak memproses informasi dengan cara yang sama. Sebagian orang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap suara, cahaya, dan berbagai rangsangan lingkungan.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Membaca Ulang Buku Menunjukkan 9 Kebiasaan Mental yang Tidak Umum Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Membaca Ulang Buku Menunjukkan 9 Kebiasaan Mental yang Tidak Umum Ini Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.02 WIB

8 Kebiasaan yang Sering Dipegang Teguh oleh Orang-Orang dengan Disiplin Kuat, Bahkan di Hari-Hari Terburuk Mereka Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan yang Sering Dipegang Teguh oleh Orang-Orang dengan Disiplin Kuat, Bahkan di Hari-Hari Terburuk Mereka Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 03.18 WIB

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Terlihat Malas tapi Secara Psikologi Justru Menyembuhkan Otak - Image
Kepribadian

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Terlihat Malas tapi Secara Psikologi Justru Menyembuhkan Otak

Kamis, 18 Juni 2026 | 15.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore