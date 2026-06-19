Orang yang Lebih Menyukai Keheningan daripada Musik di Rumah Memiliki 8 Ciri Tidak Biasa Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era ketika musik hampir selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari, dari playlist saat bekerja hingga lagu pengantar tidur, memilih keheningan mungkin terdengar tidak biasa. Banyak orang merasa rumah yang sunyi terlalu hampa, sehingga televisi, radio, atau layanan streaming terus menyala sebagai latar belakang aktivitas mereka.

Namun, tidak semua orang menikmati suara yang terus-menerus mengisi ruangan. Ada sebagian individu yang justru merasa paling nyaman ketika rumah berada dalam keadaan tenang. Mereka tidak membenci musik, tetapi lebih menghargai keheningan sebagai sesuatu yang berharga.

Menurut berbagai penelitian psikologi, preferensi terhadap keheningan tidak selalu menunjukkan sifat antisosial atau kesepian. Sebaliknya, hal itu dapat mencerminkan karakter dan cara kerja pikiran yang unik.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat delapan ciri yang sering ditemukan pada orang yang lebih menyukai keheningan daripada musik di rumah.

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1. Mereka Memiliki Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang menyukai keheningan cenderung memiliki hubungan yang kuat dengan dunia batin mereka. Dalam suasana tenang, mereka lebih mudah memperhatikan pikiran, emosi, dan kebutuhan pribadi.

Psikolog menyebut kemampuan ini sebagai self-awareness atau kesadaran diri. Individu dengan tingkat kesadaran diri yang tinggi lebih mampu mengenali perasaan mereka dan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh maupun pikiran.

Bagi mereka, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang untuk mendengarkan diri sendiri.

2. Mereka Lebih Mudah Merasa Kewalahan oleh Rangsangan Berlebihan