Bisa Menikmati Keheningan Tanpa Perlu Meraih Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 7 Kekuatan Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menikmati keheningan total./Magnific/lifeforstock
JawaPos.com - Di era ketika notifikasi datang tanpa henti dan layar ponsel seolah menjadi perpanjangan tangan manusia, kemampuan untuk duduk tenang dalam keheningan menjadi sesuatu yang semakin langka.
Banyak orang merasa gelisah ketika tidak ada suara, pesan masuk, atau sesuatu yang mengalihkan perhatian. Bahkan beberapa menit tanpa memeriksa ponsel dapat memunculkan rasa bosan, cemas, atau keinginan kuat untuk mencari stimulasi.
Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang mampu menikmati keheningan tanpa merasa harus segera mengambil ponsel sering kali memiliki kualitas mental dan emosional yang istimewa.
Mereka tidak hanya lebih nyaman dengan diri sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan yang mendukung kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan produktivitas jangka panjang.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), jika Anda termasuk orang yang bisa menikmati momen tenang tanpa tergesa-gesa mencari hiburan dari layar, mungkin Anda memiliki tujuh kekuatan langka berikut ini.
1. Anda Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi
Tidak semua orang nyaman berada sendirian dengan pikirannya. Bagi sebagian orang, keheningan terasa tidak nyaman karena menghadapkan mereka pada berbagai emosi, kekhawatiran, atau pertanyaan yang selama ini mereka hindari.
Sebaliknya, orang yang bisa menikmati keheningan biasanya memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Mereka tidak takut menghadapi pikiran mereka sendiri. Mereka mampu mengamati apa yang mereka rasakan, memahami emosi yang muncul, dan merefleksikan pengalaman hidup dengan lebih mendalam.
Dalam psikologi, kesadaran diri merupakan fondasi penting dari kecerdasan emosional. Orang yang mengenal dirinya dengan baik cenderung membuat keputusan yang lebih matang dan memiliki kehidupan yang lebih seimbang.
Keheningan bagi mereka bukanlah ruang kosong yang menakutkan, melainkan kesempatan untuk memahami diri sendiri.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa