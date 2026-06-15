Bisa Menikmati Keheningan Tanpa Perlu Meraih Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 7 Kekuatan Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era ketika notifikasi datang tanpa henti dan layar ponsel seolah menjadi perpanjangan tangan manusia, kemampuan untuk duduk tenang dalam keheningan menjadi sesuatu yang semakin langka.

Banyak orang merasa gelisah ketika tidak ada suara, pesan masuk, atau sesuatu yang mengalihkan perhatian. Bahkan beberapa menit tanpa memeriksa ponsel dapat memunculkan rasa bosan, cemas, atau keinginan kuat untuk mencari stimulasi.

Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang mampu menikmati keheningan tanpa merasa harus segera mengambil ponsel sering kali memiliki kualitas mental dan emosional yang istimewa.

Mereka tidak hanya lebih nyaman dengan diri sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan yang mendukung kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan produktivitas jangka panjang.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), jika Anda termasuk orang yang bisa menikmati momen tenang tanpa tergesa-gesa mencari hiburan dari layar, mungkin Anda memiliki tujuh kekuatan langka berikut ini.

1. Anda Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Tidak semua orang nyaman berada sendirian dengan pikirannya. Bagi sebagian orang, keheningan terasa tidak nyaman karena menghadapkan mereka pada berbagai emosi, kekhawatiran, atau pertanyaan yang selama ini mereka hindari.

Sebaliknya, orang yang bisa menikmati keheningan biasanya memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Mereka tidak takut menghadapi pikiran mereka sendiri. Mereka mampu mengamati apa yang mereka rasakan, memahami emosi yang muncul, dan merefleksikan pengalaman hidup dengan lebih mendalam.

Dalam psikologi, kesadaran diri merupakan fondasi penting dari kecerdasan emosional. Orang yang mengenal dirinya dengan baik cenderung membuat keputusan yang lebih matang dan memiliki kehidupan yang lebih seimbang.