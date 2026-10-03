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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.53 WIB

Ingin Membuat Anak Remaja Bersemangat Saat Pergi Sekolah? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang semangat pergi sekolah./Magnific/mahade007 - Image

seseorang yang semangat pergi sekolah./Magnific/mahade007

JawaPos.com - Membuat anak remaja bersemangat pergi sekolah tidak selalu mudah.

Ada pagi-pagi ketika mereka bangun dengan wajah murung, sulit diajak bicara, enggan mandi, menunda-nunda sarapan, atau bahkan mengatakan, “Aku malas sekolah.”

Bagi orang tua, situasi seperti ini bisa membuat frustrasi. Apalagi ketika hampir setiap pagi harus diwarnai dengan teguran.

“Cepat bangun!”

“Jangan lama-lama!”

Sekolah itu kewajiban.”

“Kalau terus malas, nanti kamu mau jadi apa?”

Kalimat-kalimat tersebut mungkin keluar karena orang tua ingin anaknya bertanggung jawab. Namun, dari sudut pandang psikologi, cara kita berbicara kepada remaja dapat memengaruhi bagaimana mereka memandang sekolah, orang tua, bahkan dirinya sendiri.

Masa remaja memang merupakan periode yang penuh perubahan. Mereka sedang belajar menjadi lebih mandiri, ingin dihargai pendapatnya, mengalami perubahan emosi, sekaligus menghadapi tuntutan akademik dan sosial.

Karena itu, membuat remaja bersemangat pergi sekolah bukan sekadar menyuruh mereka untuk “jangan malas”.

Editor: Hanny Suwindari
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