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Endah Primasari Utami
Selasa, 8 September 2026 | 18.23 WIB

Apa yang Pertama Terlihat dari Gambar Dramatis Ini? Ternyata Bukan Sekadar Luapan Kemarahan

Gambar dramatis yang memiliki makna mendalam di baliknya, tidak sekadar luapan kemarahan semata. Sumber: Instagram priyaminimoods.

 
JawaPos.com - Cukup dramatis gambar kali ini, Anda bisa saja melihat seseorang yang sedang berteriak atau 'mencekik' leher yang lain untuk pertama kali.

Mungkin Anda menafsirkan gambar dramatis ini cermin dari luapan kemarahan yang terpendam dalam diri seseorang.

Padahal, dilansir JawaPos.com dari priyaminimoods pada Selasa (8/9) gambar dramatis yang tersaji memiliki makna mendalam lebih dari sekadar luapan kemarahan.

1. Seseorang yang Berteriak

Kadang kala sebuah teriakan bukan sekadar luapan kemarahan.

Tapi lebih dari itu, teriakan bisa saja mencerminkan emosi yang telah lama dipendam.

Misalnya saja, rasa sakit, ketakutan, frustasi, atau kebutuhan yang mendesak untuk didengarkan.

Jadi, siapa pun yang melihat gambar ini pertama kali bisa saja sedang berusaha mengungkap perasaan yang tidak mampu disampaikan melalui kata-kata.

2. Seseorang yang Memegang atau Mencengkeram Leher Lainnya

Gambar ini memiliki makna yang terasa jauh lebih dalam.

Mungkin, kesan pertama yang tertangkap adalah adanya kemarahan, upaya mengendalikan, rasa sakit hati, ketakutan, ketidakberdayaan, atau hubungan yang sarat dengan emosi yang belum terselesaikan.

Namun, tangan yang mencengkram, memegang, atau 'mencekik' leher lainnya melambangkan perasaan yang terjebak.

Anda tidak mampu berbicara atau tidak bisa pergi kemana-mana.

Tangan yang terulur bisa juga ditafsirkan sebagai upaya mempertahankan seseorang yang perlahan menjauh atau lepas dari genggaman Anda.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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