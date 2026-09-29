9 Kalimat yang Bisa Dipakai untuk Menegur Orang yang Terlihat Malas Tanpa Menyinggung Perasaannya

Ilustrasi orang yang malas (magnific/katemangostar)

JawaPos.com - Menegur seseorang yang terlihat malas atau kurang produktif memang bukan perkara mudah. Jika disampaikan secara langsung dengan kalimat seperti “Kamu malas”, teguran tersebut justru bisa membuat orang merasa diserang dan enggan menerima masukan.

Terutama di lingkungan kerja, komunikasi yang empatik dapat membantu menciptakan percakapan yang lebih terbuka.

Ketika seseorang mengalami penurunan produktivitas, ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya.

Alih-alih memberikan label negatif, Anda bisa menggunakan kalimat yang lebih halus untuk menyampaikan kekhawatiran sekaligus membuka ruang diskusi.

Dilansir dari YourTango, berikut sembilan ungkapan yang dapat digunakan untuk menegur seseorang yang terlihat kurang produktif tanpa terdengar kasar.

1. “Aku tahu semuanya bisa terasa berat, apakah semuanya baik-baik saja?”

Kalimat ini dapat menjadi pembuka percakapan yang lebih manusiawi. Daripada langsung menilai seseorang malas, Anda bisa menunjukkan kepedulian terhadap kondisi yang sedang mereka alami.

Penurunan produktivitas terkadang tidak selalu berkaitan dengan kemauan untuk bekerja. Seseorang mungkin sedang menghadapi masalah pribadi, kelelahan, tekanan pekerjaan, atau kesulitan lain yang tidak terlihat dari luar.