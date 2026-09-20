Sulit Bicara di Depan Banyak Orang Bukan Berarti Anda Kurang Cerdas, Ini Penjelasan Psikologisnya!

Ilustrasi seseorang berbicara di depan banyak orang dalam sebuah presentasi../(Times of India)
JawaPos.com — Seseorang bisa memahami suatu topik dengan baik, memiliki banyak hal untuk disampaikan, bahkan merasa percaya diri saat berbicara empat mata.
Namun, ketika harus berdiri di depan banyak orang, kemampuan itu seolah menghilang. Kata-kata sulit keluar, pikiran mendadak kosong, bahkan hal yang sebelumnya sudah dikuasai terasa sulit diingat.
Kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan seseorang kurang cerdas, tidak mampu, kurang percaya diri, atau tidak siap.
Menurut psikologi, salah satu penjelasannya adalah public speaking anxiety, yakni kecemasan ketika berbicara di depan publik yang berkaitan dengan kekhawatiran akan penilaian negatif atau dipermalukan.
American Psychological Association (APA) mendefinisikannya sebagai ketakutan memberikan pidato atau presentasi karena mengantisipasi evaluasi negatif atau penghinaan.
Dilansir dari Times of India, Minggu (20/9/2026), kecemasan berbicara di depan publik juga cukup umum. Studi dalam Archives of General Psychiatry pada 1996 yang melibatkan 499 warga Winnipeg, Kanada, menemukan sekitar sepertiga responden melaporkan kecemasan berlebihan ketika harus berbicara di hadapan audiens besar.
Studi itu juga mencatat bahwa kecemasan tersebut dapat berdampak pada pekerjaan, pendidikan, kehidupan sosial, hingga menimbulkan tekanan psikologis pada sebagian responden.
Mengapa pikiran bisa tiba-tiba kosong?
Ketika seseorang merasa sedang diamati dan dinilai, tubuh dapat memasuki respons stres. Detak jantung meningkat, telapak tangan berkeringat, otot menegang, dan pola pernapasan berubah.
Pada tingkat mental, tekanan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kata, lupa urutan pembicaraan, atau kesulitan mengakses informasi yang sebenarnya sudah tersimpan dalam ingatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022