Sulit Bicara di Depan Banyak Orang Bukan Berarti Anda Kurang Cerdas, Ini Penjelasan Psikologisnya!

JawaPos.com — Seseorang bisa memahami suatu topik dengan baik, memiliki banyak hal untuk disampaikan, bahkan merasa percaya diri saat berbicara empat mata.

Namun, ketika harus berdiri di depan banyak orang, kemampuan itu seolah menghilang. Kata-kata sulit keluar, pikiran mendadak kosong, bahkan hal yang sebelumnya sudah dikuasai terasa sulit diingat.

Kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan seseorang kurang cerdas, tidak mampu, kurang percaya diri, atau tidak siap.

Menurut psikologi, salah satu penjelasannya adalah public speaking anxiety, yakni kecemasan ketika berbicara di depan publik yang berkaitan dengan kekhawatiran akan penilaian negatif atau dipermalukan.

American Psychological Association (APA) mendefinisikannya sebagai ketakutan memberikan pidato atau presentasi karena mengantisipasi evaluasi negatif atau penghinaan.

Dilansir dari Times of India, Minggu (20/9/2026), kecemasan berbicara di depan publik juga cukup umum. Studi dalam Archives of General Psychiatry pada 1996 yang melibatkan 499 warga Winnipeg, Kanada, menemukan sekitar sepertiga responden melaporkan kecemasan berlebihan ketika harus berbicara di hadapan audiens besar.

Studi itu juga mencatat bahwa kecemasan tersebut dapat berdampak pada pekerjaan, pendidikan, kehidupan sosial, hingga menimbulkan tekanan psikologis pada sebagian responden.

Mengapa pikiran bisa tiba-tiba kosong?

Ketika seseorang merasa sedang diamati dan dinilai, tubuh dapat memasuki respons stres. Detak jantung meningkat, telapak tangan berkeringat, otot menegang, dan pola pernapasan berubah.