7 Pelajaran Dapat Diambil dari Pasangan yang Sempat Berpisah dan Kembali Bersama Menurut Psikologi

seseorang yang kembali bersama pasangan yang lama./Magnific/roman_babakin
JawaPos.com - Hubungan romantis tidak selalu berjalan dalam garis lurus. Ada pasangan yang bertemu, menjalin hubungan, kemudian berpisah karena berbagai alasan. Namun, setelah menjalani waktu masing-masing, mereka kembali bertemu dan memutuskan untuk mencoba hubungan tersebut sekali lagi.
Fenomena pasangan yang sempat berpisah lalu kembali bersama sering kali menimbulkan pertanyaan: apakah hubungan kedua bisa menjadi lebih baik? Apakah perpisahan justru membuat seseorang lebih menghargai pasangannya? Atau, apakah kembali bersama hanya berarti mengulang masalah lama?
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (26/9), dalam psikologi hubungan, jawabannya tidak sesederhana "ya" atau "tidak". Kembali bersama bukan secara otomatis tanda bahwa hubungan tersebut lebih kuat. Di sisi lain, perpisahan juga tidak selalu berarti hubungan itu benar-benar berakhir untuk selamanya.
Yang paling penting adalah apa yang terjadi selama masa perpisahan, mengapa pasangan kembali, dan apakah ada perubahan nyata setelah mereka kembali bersama.
Dari pengalaman pasangan yang mengalami siklus putus dan kembali bersama, ada sejumlah pelajaran yang dapat direnungkan. Berikut tujuh di antaranya.
1. Jarak Kadang Membantu Seseorang Melihat Hubungan dengan Lebih Jernih
Ketika seseorang berada di dalam sebuah hubungan, emosi dapat memengaruhi cara melihat pasangan dan masalah yang sedang terjadi.
Pertengkaran yang berulang, rasa kecewa, kecemburuan, ketakutan kehilangan, atau kebutuhan untuk selalu mendapatkan kepastian dapat membuat seseorang sulit melihat situasi secara objektif.
Perpisahan dapat menciptakan jarak psikologis.
Ketika tidak lagi berhadapan dengan pasangan setiap hari, seseorang memiliki kesempatan untuk bertanya kepada dirinya sendiri:
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