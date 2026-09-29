Merasakan 8 Tanda Perubahan dalam Dirimu Sendiri? Kamu Sedang Mengalami Pemulihan dan Pertumbuhan

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika kita merasa tidak sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi perlahan-lahan kita menyadari bahwa cara kita menghadapi hidup sudah berubah.

Dulu kita mudah tersinggung, sekarang lebih mampu menenangkan diri.

Dulu kita selalu membutuhkan validasi orang lain, sekarang kita mulai percaya pada penilaian diri sendiri.

Dulu kita takut kehilangan seseorang sampai rela mengabaikan diri sendiri, sekarang kita mulai memahami bahwa mempertahankan sebuah hubungan tidak selalu berarti harus mengorbankan kedamaian batin.

Perubahan seperti ini sering kali tidak datang dengan suara keras. Tidak ada pengumuman bahwa kita sudah sembuh. Tidak ada satu hari tertentu ketika kita tiba-tiba menjadi versi diri yang baru.

Sebaliknya, pemulihan emosional biasanya terjadi secara perlahan.

Dalam psikologi, perubahan dalam cara seseorang mengatur emosi, memahami pengalaman, membangun hubungan, menetapkan batasan, dan memandang dirinya sendiri dapat menjadi bagian dari perkembangan psikologis yang lebih sehat. Pertumbuhan juga tidak selalu berarti hidup menjadi bebas dari masalah. Justru, salah satu tandanya adalah kita mulai mampu menghadapi masalah dengan cara yang berbeda.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), jika akhir-akhir ini kamu merasakan beberapa perubahan berikut dalam dirimu, mungkin ada sesuatu yang sedang berkembang di dalam dirimu—meskipun kamu sendiri belum menyadarinya.

1. Kamu Tidak Lagi Merasa Harus Menjelaskan Dirimu kepada Semua Orang