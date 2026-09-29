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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 29 September 2026 | 21.13 WIB

Kamu Ingin Menerapkan Mindfulness dalam Pekerjaan? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menerapkan mindfulness dalam pekerjaan./Magnific/user17581499 - Image

seseorang yang menerapkan mindfulness dalam pekerjaan./Magnific/user17581499

JawaPos.com - Bekerja selama berjam-jam tidak selalu berarti kita benar-benar hadir dalam pekerjaan.

Ada kalanya tubuh berada di depan laptop, tangan sibuk mengetik, tetapi pikiran justru melompat ke berbagai hal: memikirkan rapat berikutnya, mengingat kesalahan yang terjadi kemarin, khawatir dengan tenggat waktu, memeriksa notifikasi ponsel, atau membayangkan masalah yang belum tentu terjadi.

Kondisi seperti ini sangat umum dalam kehidupan kerja modern. Kita sering menjalani pekerjaan dalam keadaan autopilot—melakukan berbagai tugas berdasarkan kebiasaan tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang kita lakukan.

Di sinilah mindfulness dapat menjadi pendekatan yang menarik.

Mindfulness secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memberikan perhatian secara sadar terhadap pengalaman yang sedang berlangsung, dengan sikap terbuka dan tidak terlalu cepat menghakimi. Dalam konteks pekerjaan, mindfulness bukan berarti harus duduk bersila selama 30 menit di tengah kantor atau mengosongkan pikiran dari semua masalah.

Sebaliknya, mindfulness bisa diterapkan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang membantu kita kembali menyadari apa yang sedang terjadi: apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, bagaimana kondisi tubuh, dan bagaimana kita merespons situasi kerja.

Lalu, bagaimana cara menerapkannya?

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), terdapat enam cara yang dapat dicoba.

1. Mulailah pekerjaan dengan satu menit untuk benar-benar hadir

Banyak orang memulai hari kerja dengan cara yang hampir otomatis.

Editor: Hanny Suwindari
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