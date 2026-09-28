Jangan Dianggap Sepele, 10 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Hidup Terasa Hambar di Usia Tua

seseorang yang kehilangan kebahagiaan seiring bertambahnya usia. (Freepik/freepik)
JawaPos.com - Bertambahnya usia sering kali diiringi harapan untuk menjalani hidup yang lebih tenang, matang, dan penuh kebahagiaan. Namun, tidak semua orang merasakan hal tersebut. Sebagian justru mulai kehilangan semangat, merasa hidup monoton, atau sulit menikmati hal-hal yang sebelumnya membuat mereka bahagia.
Perubahan tersebut biasanya tidak datang secara mendadak. Kebiasaan sederhana yang terus dilakukan setiap hari dapat memengaruhi cara seseorang melihat kehidupan, membangun hubungan, serta merespons berbagai keadaan.
Alih-alih hanya menyalahkan usia atau situasi, penting untuk melihat kembali pola hidup yang mungkin tanpa sadar membuat kepuasan hidup semakin berkurang.
Dilansir dari Geediting, berikut 10 kebiasaan yang dapat membuat kebahagiaan perlahan memudar seiring bertambahnya usia.
Mengingat kenangan indah bukanlah sesuatu yang salah. Namun, jika seseorang terus membandingkan masa sekarang dengan masa lalu, kehidupan saat ini bisa terasa kurang menyenangkan.
Kenangan positif juga sering kali terlihat lebih indah ketika dikenang. Padahal, masa lalu tidak selalu berjalan sempurna. Karena terlalu terpaku pada apa yang pernah dimiliki, seseorang bisa melewatkan kesempatan untuk menciptakan pengalaman baru.
Kebiasaan melihat pencapaian orang lain lalu menganggap diri sendiri tertinggal dapat memengaruhi kepuasan hidup.
Media sosial membuat seseorang semakin mudah melihat keberhasilan, perjalanan karier, atau gaya hidup orang lain. Jika dilakukan terus-menerus, perbandingan tersebut dapat memunculkan rasa kurang, iri, maupun kecewa terhadap diri sendiri.
Daripada terus mengukur kehidupan berdasarkan pencapaian orang lain, fokus pada perkembangan pribadi dapat membantu membangun pandangan yang lebih realistis.
Ada orang yang terbiasa memendam kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan karena tidak ingin terlihat lemah. Padahal, emosi yang terus ditekan tidak otomatis menghilang.
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Jawa Pos
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