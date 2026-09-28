7 Alasan Mengapa Jeda Komunikasi dengan Pasangan Dapat Meningkatkan Kedekatan Hubungan

seseorang yang jeda komunikasi dengan pasangan / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, komunikasi sering dianggap sebagai salah satu kunci utama untuk menciptakan kedekatan. Pasangan yang mampu berbicara secara terbuka, mendengarkan satu sama lain, dan mengungkapkan perasaan biasanya memiliki fondasi hubungan yang lebih sehat.

Namun, ada satu hal yang sering luput diperhatikan: kedekatan tidak selalu dibangun dengan terus-menerus berkomunikasi.



Terkadang, justru memberikan jeda dalam komunikasi dapat membantu hubungan menjadi lebih sehat dan lebih dekat.



Jeda komunikasi bukan berarti mengabaikan pasangan, memberikan silent treatment, atau sengaja membuat pasangan merasa tidak pasti. Jeda yang sehat adalah memberikan ruang sementara agar masing-masing orang dapat menenangkan diri, memproses emosi, menjalani aktivitas pribadi, dan kemudian kembali berkomunikasi dengan kondisi psikologis yang lebih baik.



Dalam psikologi hubungan, kebutuhan akan kedekatan dan kebutuhan akan ruang pribadi sebenarnya bukan dua hal yang selalu bertentangan. Seseorang dapat mencintai pasangannya sekaligus membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat tujuh alasan mengapa jeda komunikasi yang sehat dapat membantu meningkatkan kedekatan dalam hubungan.



1. Jeda memberikan kesempatan bagi otak untuk memproses emosi



Ketika seseorang sedang marah, kecewa, cemas, atau tersinggung, kemampuan untuk berkomunikasi secara rasional dapat menurun.



Emosi yang kuat dapat membuat seseorang lebih mudah bereaksi secara impulsif. Kalimat yang sebenarnya tidak ingin diucapkan bisa keluar begitu saja. Hal kecil pun dapat berkembang menjadi pertengkaran besar karena masing-masing pihak sedang berada dalam kondisi emosional.



Di sinilah jeda dapat berfungsi sebagai ruang untuk melakukan regulasi emosi.



Alih-alih langsung membalas pesan ketika sedang kesal, seseorang dapat mengambil waktu untuk menenangkan diri. Setelah emosi mulai mereda, ia dapat melihat persoalan dengan perspektif yang lebih luas.



Misalnya, ketika pasangan mengatakan sesuatu yang terasa menyakitkan, respons spontan mungkin berupa:



"Kalau kamu memang peduli, kamu tidak akan mengatakan seperti itu."



Setelah mengambil waktu untuk menenangkan diri, seseorang mungkin menyadari bahwa persoalan sebenarnya bukan sekadar kalimat tersebut, melainkan kebutuhan untuk merasa dihargai dan didengarkan.



Perubahan dari reaksi emosional menuju pemahaman tersebut dapat membuat komunikasi berikutnya menjadi lebih konstruktif.



Dengan kata lain, jeda tidak selalu berarti menjauh. Kadang-kadang jeda justru menjadi cara untuk mempersiapkan diri agar dapat kembali mendekat dengan kondisi yang lebih baik.



2. Jeda membantu mencegah komunikasi berubah menjadi kewajiban



Dalam hubungan yang sangat intens, komunikasi dapat berubah dari sesuatu yang menyenangkan menjadi sebuah kewajiban.



Harus membalas pesan dengan cepat.



Harus memberi kabar setiap saat.



Harus menjelaskan sedang melakukan apa.



Harus selalu tersedia ketika pasangan menghubungi.



Pada awal hubungan, intensitas seperti ini mungkin terasa menyenangkan. Namun, jika berlangsung terus-menerus tanpa ruang pribadi, komunikasi dapat kehilangan sifat sukarelanya.



Seseorang mungkin mulai berkomunikasi bukan karena ingin berbicara, tetapi karena merasa harus.



Secara psikologis, manusia juga membutuhkan rasa memiliki kendali atas waktunya sendiri. Ruang pribadi memungkinkan seseorang menjalani aktivitas, minat, pekerjaan, persahabatan, dan refleksi diri di luar hubungan romantis.



Karena itu, pasangan yang sesekali memiliki waktu untuk dirinya sendiri justru dapat kembali berkomunikasi dengan energi yang lebih positif.



Ada perbedaan antara:



"Aku harus membalas karena kalau tidak dia akan marah."



dan:



"Aku ingin berbicara dengannya karena aku memang ingin terhubung dengannya."



Jeda yang sehat membantu menjaga komunikasi tetap berada pada kategori kedua.



3. Jeda dapat membuat seseorang lebih menghargai kehadiran pasangan



Kedekatan tidak hanya muncul karena sering bertemu atau sering berbicara. Terkadang, seseorang baru menyadari nilai sebuah hubungan ketika mendapatkan sedikit ruang untuk merasakan kehidupan di luar hubungan tersebut.



Ketika pasangan terus-menerus hadir melalui pesan, panggilan, dan interaksi sepanjang hari, kehadirannya dapat menjadi sesuatu yang dianggap biasa.



Sebaliknya, ketika masing-masing memiliki waktu untuk menjalani aktivitas sendiri, ada kesempatan untuk merasakan kembali keinginan untuk terhubung.



Misalnya, seseorang menghabiskan beberapa jam untuk bekerja, berolahraga, membaca, berkumpul dengan teman, atau sekadar menikmati waktu sendirian. Ketika kemudian ia kembali menghubungi pasangannya, percakapan dapat terasa lebih bermakna karena ada pengalaman yang ingin dibagikan.



"Tadi aku mengalami sesuatu yang lucu di kantor."



"Aku baru selesai membaca sesuatu dan jadi ingat pembicaraan kita kemarin."



"Hari ini cukup melelahkan. Aku senang akhirnya bisa cerita ke kamu."



Jarak kecil menciptakan kesempatan untuk memiliki pengalaman yang nantinya dapat dibawa kembali ke dalam hubungan.



Dengan demikian, kedekatan tidak harus berarti selalu bersama. Kedekatan juga dapat tumbuh dari pengalaman terpisah yang kemudian dibagikan kembali.



4. Jeda memberi ruang bagi kerinduan untuk muncul secara alami



Rasa rindu membutuhkan jarak tertentu.



Jika dua orang selalu berkomunikasi tanpa henti, kesempatan untuk merasakan kerinduan menjadi lebih kecil. Sebaliknya, ketika terdapat ruang yang wajar, seseorang dapat mulai menyadari bahwa ia merindukan percakapan, perhatian, humor, atau kehadiran pasangannya.



Namun, penting untuk membedakan antara memberikan ruang dan sengaja menciptakan kecemasan.



Jeda yang sehat tidak bertujuan membuat pasangan panik dengan cara menghilang tanpa penjelasan.



Contohnya:



"Aku lagi butuh waktu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Nanti malam kita ngobrol lagi, ya."



Ini berbeda dengan sengaja tidak membalas pesan selama berjam-jam agar pasangan merasa takut kehilangan.



Yang pertama menciptakan ruang.



Yang kedua dapat menciptakan ketidakpastian dan kecemasan.



Dalam hubungan yang sehat, kerinduan sebaiknya muncul karena masing-masing memiliki kehidupan dan aktivitas sendiri, bukan karena salah satu pihak sengaja membuat pihak lain merasa tidak aman.



5. Jeda dapat meningkatkan kualitas percakapan



Banyaknya komunikasi tidak selalu sama dengan kualitas komunikasi.



Pasangan dapat bertukar ratusan pesan setiap hari tetapi jarang membicarakan sesuatu yang benar-benar penting.



Sebaliknya, pasangan yang memiliki ruang pribadi mungkin berbicara lebih jarang, tetapi ketika berbicara mereka benar-benar hadir dan terlibat.



Bayangkan perbedaan antara:



"Udah makan?"



"Udah."



"Lagi apa?"



"Kerja."



"Oh."



dengan percakapan yang muncul setelah masing-masing menjalani hari:



"Hari ini aku kepikiran tentang rencana kita beberapa tahun ke depan. Menurutmu, kalau nanti kita punya kesempatan pindah kota, kamu mau?"



Percakapan kedua memiliki kedalaman yang berbeda karena masing-masing memiliki pengalaman dan pemikiran yang ingin dibagikan.



Jeda memungkinkan seseorang mengalami sesuatu, memikirkannya, kemudian membawa pemikiran tersebut ke dalam hubungan.



Karena itu, yang penting bukan hanya seberapa sering pasangan berbicara, tetapi apakah komunikasi tersebut menciptakan rasa dipahami dan terhubung.



6. Jeda membantu menjaga identitas individu dalam hubungan



Salah satu aspek penting dalam hubungan romantis yang sehat adalah kemampuan mempertahankan identitas pribadi.



Ketika seseorang menjalin hubungan, kehidupannya memang akan memiliki banyak bagian yang dibagikan dengan pasangan. Namun, bukan berarti seluruh kehidupannya harus melebur menjadi satu.



Tetap memiliki hobi sendiri.



Tetap bertemu teman.



Tetap memiliki tujuan pribadi.



Tetap memiliki waktu sendirian.



Tetap memiliki ruang untuk berpikir dan berkembang.



Hal-hal tersebut dapat membantu seseorang mempertahankan rasa diri di dalam hubungan.



Jika seluruh aktivitas emosional dan sosial hanya berpusat pada pasangan, seseorang dapat menjadi terlalu bergantung pada hubungan tersebut untuk mendapatkan rasa aman, hiburan, atau validasi.



Sebaliknya, kehidupan pribadi yang tetap berkembang dapat membuat seseorang datang ke dalam hubungan sebagai individu yang utuh.



Menariknya, ruang pribadi juga dapat membuat hubungan terasa lebih menarik karena pasangan memiliki dunia masing-masing yang dapat saling diperkenalkan.



Hubungan bukan hanya tentang "kita".



Hubungan yang sehat juga masih memberikan ruang bagi "aku" dan "kamu".



7. Jeda dapat membuat konflik dibicarakan dengan lebih dewasa



Jeda sangat berguna ketika pasangan sedang mengalami konflik.



Dalam keadaan emosi tinggi, tujuan percakapan sering kali bergeser. Seseorang mungkin tidak lagi berusaha memahami pasangannya, tetapi berusaha memenangkan argumen.



Akibatnya, pembicaraan dapat berubah menjadi saling menyalahkan.



"Kamu selalu seperti ini."



"Kamu tidak pernah mengerti aku."



"Semua salahku terus."



Kalimat-kalimat seperti ini sering kali membuat konflik semakin besar karena fokus berpindah dari masalah menuju serangan terhadap karakter masing-masing.



Jeda dapat membantu memutus siklus tersebut.



Bukan untuk menghukum pasangan, tetapi untuk memberikan waktu agar kedua pihak dapat menurunkan intensitas emosinya.



Setelah lebih tenang, pasangan dapat kembali dengan pertanyaan yang lebih konstruktif:



"Sebenarnya bagian mana yang membuat kamu merasa tidak dihargai?"



"Apa yang kamu harapkan dariku saat itu?"



"Bagaimana supaya kejadian seperti ini tidak terulang?"



Di sinilah jeda dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah konflik dari pertarungan menjadi proses pemecahan masalah.



Tetapi, tidak semua bentuk diam adalah "jeda yang sehat"



Penting untuk memahami bahwa jeda komunikasi tidak selalu positif.



Ada perbedaan besar antara mengambil waktu untuk menenangkan diri dan sengaja mendiamkan pasangan sebagai bentuk hukuman.



Jeda yang sehat biasanya memiliki beberapa karakteristik:



Ada alasan yang jelas.

Tidak bertujuan menghukum.

Tidak digunakan untuk memanipulasi pasangan.

Ada komunikasi mengenai kebutuhan untuk mengambil ruang.

Ada niat untuk kembali membicarakan masalah.

Masing-masing tetap menghormati batasan pasangannya.



Contohnya:



"Aku sedang terlalu emosional untuk membicarakan ini dengan baik. Aku butuh waktu beberapa jam untuk menenangkan diri. Setelah itu kita lanjutkan pembicaraannya."



Kalimat tersebut memberikan kejelasan sekaligus menunjukkan bahwa hubungan tidak sedang ditinggalkan.



Sebaliknya, menghilang tanpa penjelasan, sengaja mengabaikan pasangan, atau menggunakan diam untuk membuat pasangan merasa bersalah dapat menciptakan ketidakamanan dalam hubungan.



Jadi, yang membuat jeda bermanfaat bukan sekadar diamnya, tetapi bagaimana jeda tersebut digunakan.



Berapa lama jeda komunikasi yang sehat?



Tidak ada satu durasi yang berlaku untuk semua pasangan.



Ada situasi ketika seseorang hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menenangkan diri. Dalam situasi lain, seseorang mungkin membutuhkan beberapa jam atau sampai keesokan harinya.



Yang lebih penting daripada menentukan durasi secara kaku adalah memberikan kejelasan.



Misalnya:



"Aku butuh waktu sampai malam untuk menenangkan diri. Besok pagi kita ngobrol lagi."



Dengan begitu, pasangan tidak perlu terus menerus bertanya-tanya apa yang sedang terjadi.



Jeda seharusnya menciptakan ruang, bukan ketidakpastian yang tidak perlu.



Cara menggunakan jeda agar hubungan justru semakin dekat



Jika ingin menerapkan jeda komunikasi dalam hubungan, beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu.



Pertama, jelaskan alasan mengambil jeda.



Jangan hanya menghilang. Katakan bahwa Anda membutuhkan waktu untuk beristirahat, berpikir, bekerja, atau menenangkan emosi.



Kedua, hindari menggunakan jeda sebagai alat untuk menguji pasangan.



Jangan sengaja berhenti membalas hanya untuk melihat apakah pasangan akan mengejar atau panik.



Ketiga, tentukan kapan akan kembali berkomunikasi jika sedang menghadapi konflik.



Ini memberikan rasa aman kepada kedua pihak.



Keempat, gunakan waktu jeda untuk benar-benar melakukan sesuatu yang membantu diri sendiri.



Berjalan kaki, berolahraga, membaca, menyelesaikan pekerjaan, menulis jurnal, atau sekadar beristirahat bisa menjadi pilihan yang lebih konstruktif daripada terus memikirkan konflik.



Kelima, ketika kembali berkomunikasi, jangan langsung melanjutkan pertengkaran dari titik terakhir.



Cobalah memulai dengan tujuan memahami, bukan memenangkan argumen.



Kesimpulan



Hubungan yang dekat bukan berarti dua orang harus berkomunikasi setiap menit.



Justru, hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kedekatan dan kemandirian.



Jeda komunikasi yang dilakukan dengan sehat dapat memberikan kesempatan untuk mengatur emosi, mempertahankan identitas pribadi, meningkatkan kualitas percakapan, menghargai kehadiran pasangan, dan menyelesaikan konflik dengan lebih tenang.



Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukanlah:



"Seberapa sering kita berkomunikasi?"



melainkan:



"Apakah cara kita berkomunikasi membuat kita merasa lebih dipahami, dihargai, dan aman satu sama lain?"



Sebab dalam hubungan yang matang, memberikan ruang bukan selalu berarti menjauh.



