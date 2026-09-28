6 Cara untuk Mengetahui Jika Kamu Sudah Siap untuk Memaafkan Orang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang memaafkan orang lain / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Memaafkan seseorang sering kali terdengar sederhana. Kita hanya perlu mengatakan, “Aku sudah memaafkanmu,” lalu melanjutkan hidup. Namun, dalam kenyataannya, proses memaafkan tidak selalu sesederhana itu.



Ketika seseorang menyakiti kita—baik melalui kebohongan, pengkhianatan, perkataan kasar, penolakan, maupun tindakan yang mengecewakan—luka emosional bisa bertahan jauh lebih lama daripada peristiwa yang menyebabkannya. Bahkan ketika hubungan sudah berakhir atau konflik sudah berlalu, rasa marah, kecewa, dan sedih terkadang masih muncul ketika kita mengingatnya.



Karena itu, memaafkan bukan sekadar keputusan untuk berhenti marah. Dalam psikologi, forgiveness atau pemaafan sering dipahami sebagai proses ketika seseorang secara bertahap mengubah respons emosional dan pikirannya terhadap orang yang telah menyakitinya. Proses tersebut tidak selalu berarti melupakan kejadian, membenarkan perilaku orang lain, atau kembali menjalin hubungan seperti sebelumnya.



Yang lebih penting, memaafkan seharusnya menjadi sesuatu yang dilakukan karena kita sudah siap, bukan karena merasa terpaksa.



Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah kita sudah benar-benar siap memaafkan seseorang?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat enam tanda yang bisa membantu kamu mengenalinya.



1. Kamu Tidak Lagi Terobsesi dengan Kejadian yang Menyakitkan



Salah satu tanda penting bahwa seseorang mulai siap memaafkan adalah ketika kejadian tersebut tidak lagi memenuhi sebagian besar pikirannya.



Bukan berarti kamu tidak pernah mengingatnya. Ingatan tentang pengalaman yang menyakitkan mungkin tetap muncul sesekali. Namun, ada perbedaan antara mengingat sebuah peristiwa dan terus-menerus hidup di dalam peristiwa tersebut.



Misalnya, dahulu kamu mungkin berulang kali memikirkan:



“Kenapa dia melakukan itu kepadaku?”



“Seharusnya waktu itu aku mengatakan sesuatu.”



“Bagaimana mungkin dia bisa memperlakukanku seperti itu?”



“Kalau saja aku tahu sejak awal…”



Pikiran semacam ini dapat berulang-ulang muncul dan membuat seseorang seolah kembali mengalami kejadian yang sama secara emosional.



Dalam psikologi, pola berpikir berulang mengenai pengalaman negatif sering disebut rumination. Ketika seseorang terus melakukan ruminasi, perhatian mentalnya tetap terikat pada kejadian masa lalu.



Seiring proses pemulihan berlangsung, intensitas tersebut biasanya mulai berkurang. Kamu mungkin masih mengingat apa yang terjadi, tetapi ingatan itu tidak lagi otomatis menguasai suasana hatimu sepanjang hari.



Kamu mulai bisa berkata:



“Ya, itu memang menyakitkan. Tapi aku tidak ingin terus hidup dalam kejadian tersebut.”



Perubahan ini penting.



Memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa apa yang terjadi tidak penting. Justru sebaliknya, kamu mengakui bahwa kejadian tersebut memang menyakitkan, tetapi kamu mulai memilih untuk tidak membiarkan kejadian itu terus mengendalikan kehidupanmu.



Jika kamu masih sangat sering memikirkan orang tersebut dengan kemarahan yang intens, mungkin kamu belum perlu memaksakan diri untuk memaafkan. Kamu mungkin masih membutuhkan waktu untuk memahami, memproses, dan memulihkan diri.



2. Kamu Bisa Mengakui Bahwa Perbuatan Itu Salah Tanpa Harus Terus Menghukum Orangnya



Memaafkan bukan berarti menghapus kesalahan.



Ini merupakan salah satu hal yang sering disalahpahami.



Ada anggapan bahwa kalau kita memaafkan seseorang, berarti kita harus mengatakan bahwa tindakannya sebenarnya tidak terlalu buruk. Padahal, seseorang bisa mengakui bahwa sebuah tindakan benar-benar salah sekaligus memilih untuk tidak terus-menerus menyimpan kebencian.



Misalnya:



“Dia memang berbohong kepadaku, dan itu membuatku kehilangan kepercayaan.”



atau:



“Apa yang dia lakukan memang menyakitkan dan aku tidak pantas diperlakukan seperti itu.”



Pernyataan seperti ini tidak bertentangan dengan proses memaafkan.



Justru kemampuan untuk mengakui rasa sakit secara jujur dapat menjadi bagian dari proses tersebut.



Kamu tidak perlu mengubah cerita tentang apa yang terjadi agar bisa memaafkan. Kamu juga tidak perlu mengatakan bahwa orang tersebut “sebenarnya tidak bermaksud menyakiti” jika memang tidak ada bukti mengenai hal itu.



Memaafkan lebih berkaitan dengan bagaimana kamu memilih merespons pengalaman tersebut setelah kamu mengakuinya.



Ada perbedaan antara:



“Aku memaafkanmu, jadi apa yang kamu lakukan sebenarnya tidak masalah.”



dengan:



“Apa yang kamu lakukan memang salah dan menyakitkan. Namun, aku tidak ingin kemarahan terhadapmu terus menguasai hidupku.”



Kalimat kedua menunjukkan adanya batas antara mengakui kesalahan dan terus membawa beban emosional dari kesalahan tersebut.



Ketika kamu sudah mampu membedakan keduanya, mungkin kamu sedang bergerak menuju kesiapan untuk memaafkan.



3. Kamu Tidak Lagi Membutuhkan Permintaan Maaf untuk Bisa Melanjutkan Hidup



Dalam hubungan antarmanusia, permintaan maaf memang penting. Ketika seseorang melakukan kesalahan, pengakuan dan tanggung jawab dari orang tersebut dapat membantu proses pemulihan.



Namun, kenyataannya, tidak semua orang yang menyakiti kita akan meminta maaf.



Ada orang yang tidak menyadari kesalahannya.



Ada yang merasa dirinya tidak bersalah.



Ada pula yang mengetahui bahwa dirinya salah tetapi tetap memilih tidak meminta maaf.



Jika proses penyembuhanmu sepenuhnya bergantung pada permintaan maaf dari orang lain, kamu mungkin akan merasa terjebak dalam penantian.



Salah satu tanda kesiapan untuk memaafkan adalah ketika kamu mulai menyadari:



“Aku tidak bisa mengendalikan apakah dia akan meminta maaf atau tidak. Tetapi aku bisa menentukan bagaimana aku ingin menjalani hidupku.”



Ini bukan berarti permintaan maaf tidak penting. Permintaan maaf yang tulus tetap dapat memiliki arti besar, terutama dalam hubungan yang ingin diperbaiki.



Namun, memaafkan secara emosional tidak selalu membutuhkan rekonsiliasi.



Kamu bisa memaafkan seseorang dan tetap menjaga jarak.



Kamu bisa memaafkan seseorang tanpa kembali berteman dengannya.



Kamu bahkan bisa memaafkan seseorang tanpa pernah memberitahunya bahwa kamu sudah memaafkan.



Hal ini penting terutama dalam hubungan yang pernah melibatkan pelanggaran batas yang serius. Memaafkan tidak mengharuskan kamu kembali menempatkan diri dalam situasi yang sama.



Jika kamu mulai merasa bahwa kedamaianmu tidak lagi bergantung pada apakah orang tersebut mengakui kesalahannya, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu semakin siap melepaskan beban emosional dari hubungan tersebut.



4. Kamu Tidak Lagi Terlalu Terpicu Ketika Mengingatnya



Bayangkan kamu sedang menjalani hari biasa, kemudian tanpa sengaja melihat sesuatu yang mengingatkanmu pada orang yang pernah menyakitimu.



Dulu, mungkin tubuh dan emosimu langsung bereaksi.



Jantung terasa berdebar.



Kamu merasa marah.



Mood langsung berubah.



Kamu ingin menangis.



Atau kamu tiba-tiba ingin menghubungi orang tersebut untuk meluapkan semua yang selama ini kamu pendam.



Jika sekarang respons tersebut mulai berkurang, mungkin ada perubahan dalam proses emosionalmu.



Kamu masih bisa merasa tidak nyaman ketika mengingat kejadian tersebut, tetapi intensitas emosinya tidak lagi sama seperti sebelumnya.



Misalnya, dahulu melihat foto seseorang bisa membuatmu marah selama berjam-jam. Sekarang kamu mungkin hanya berpikir:



“Oh, aku ingat kejadian itu. Memang dulu sangat menyakitkan.”



Kemudian kamu kembali melakukan aktivitasmu.



Kemampuan untuk mengalami ingatan tanpa langsung terseret ke dalam respons emosional yang sangat kuat dapat menjadi tanda bahwa pengalaman tersebut mulai mendapatkan tempat yang berbeda dalam kehidupan psikologismu.



Namun, penting untuk tidak menjadikan hal ini sebagai ujian yang harus kamu lewati.



Kamu tidak perlu sengaja mencari foto, tempat, atau percakapan tentang orang tersebut hanya untuk menguji apakah kamu sudah sembuh.



Proses pemulihan tidak harus dilakukan dengan memaksa diri menghadapi pemicu sebelum kamu siap.



Yang perlu diperhatikan adalah perubahan alami dalam responsmu dari waktu ke waktu.



5. Kamu Mulai Bisa Memikirkan Masa Depan Tanpa Terus Membawa Cerita Masa Lalu



Luka emosional terkadang membuat seseorang hidup terlalu lama dalam masa lalu.



Energi mental yang seharusnya digunakan untuk membangun kehidupan baru justru habis untuk mempertanyakan kejadian yang sudah berlalu.



“Apa yang seharusnya aku lakukan?”



“Kenapa aku tidak pergi lebih cepat?”



“Kenapa aku percaya kepadanya?”



“Bagaimana kalau semuanya tidak terjadi?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat manusiawi. Tetapi jika terus berlangsung, masa lalu dapat mengambil terlalu banyak ruang dalam kehidupan sekarang.



Salah satu tanda bahwa kamu mulai siap memaafkan adalah ketika perhatianmu perlahan kembali kepada kehidupanmu sendiri.



Kamu mulai memikirkan pekerjaan.



Kamu mulai menikmati hobi.



Kamu mulai membangun hubungan yang lebih sehat.



Kamu mulai membuat rencana.



Kamu mulai memiliki tujuan yang tidak berkaitan dengan orang yang pernah menyakitimu.



Dengan kata lain, pusat perhatianmu perlahan berpindah.



Dari:



“Bagaimana aku bisa membuat dia memahami betapa sakitnya aku?”



menjadi:



“Bagaimana aku ingin menjalani hidupku mulai sekarang?”



Perubahan tersebut bukan berarti pengalaman masa lalu tidak penting. Pengalaman itu mungkin tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupmu.



Namun, kamu tidak lagi menjadikannya pusat dari identitasmu.



Memaafkan pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang kamu lepaskan, tetapi juga tentang ruang baru yang kamu ciptakan untuk kehidupanmu sendiri.



6. Kamu Ingin Memaafkan Karena Dirimu Sendiri, Bukan Karena Tekanan Orang Lain



Ini mungkin merupakan tanda yang paling penting.



Kamu tidak harus memaafkan seseorang hanya karena orang lain mengatakan bahwa kamu harus melakukannya.



Keluarga mungkin berkata:



“Sudahlah, maafkan saja.”



Teman mungkin berkata:



“Jangan menyimpan dendam.”



Orang tersebut mungkin bahkan berkata:



“Kalau kamu orang baik, kamu pasti memaafkanku.”



Tetapi keputusan untuk memaafkan tetap merupakan proses pribadi.



Kamu berhak membutuhkan waktu.



Kamu berhak merasa marah.



Kamu berhak mengambil jarak.



Dan kamu berhak menentukan seperti apa bentuk hubunganmu dengan orang tersebut setelah proses tersebut.



Memaafkan yang sehat bukanlah hasil dari tekanan sosial. Ia lebih dekat dengan keputusan internal bahwa kamu tidak ingin terus membawa luka tersebut ke masa depan.



Kamu mungkin mulai berpikir:



“Aku tidak ingin terus membenci.”



“Aku ingin hidup dengan lebih tenang.”



“Aku menerima bahwa kejadian itu tidak bisa diubah.”



“Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi aku bisa menentukan bagaimana aku menjalani hari ini.”



Pada titik tersebut, memaafkan bukan lagi sesuatu yang kamu lakukan untuk membebaskan orang lain dari kesalahan.



Kamu melakukannya sebagai bagian dari proses membebaskan dirimu dari keterikatan emosional terhadap kejadian tersebut.



Memaafkan Tidak Sama dengan Melupakan



Ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi: memaafkan tidak sama dengan melupakan.



Kamu masih boleh mengingat apa yang terjadi.



Kamu masih boleh belajar dari pengalaman tersebut.



Kamu masih boleh memiliki batasan terhadap orang yang pernah menyakitimu.



Bahkan, kamu tidak harus kembali mempercayai orang tersebut.



Kepercayaan dan pemaafan merupakan dua hal yang berbeda.



Misalnya, seseorang mungkin sudah meminta maaf dan kamu memilih memaafkannya. Namun, jika kepercayaannya pernah rusak, membangun kembali kepercayaan mungkin membutuhkan waktu dan perilaku yang konsisten.



Dalam situasi tertentu, hubungan bahkan mungkin tidak perlu dipulihkan.



Karena itu, kalimat “aku sudah memaafkanmu” tidak selalu berarti “aku ingin kita kembali seperti dulu.”



Memaafkan bisa berjalan berdampingan dengan batasan yang sehat.



Kamu Tidak Harus Terburu-Buru Memaafkan



Pada akhirnya, tidak ada tenggat waktu universal untuk memaafkan seseorang.



Ada orang yang membutuhkan beberapa minggu untuk memproses kekecewaan. Ada yang membutuhkan berbulan-bulan. Ada pula pengalaman tertentu yang membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk dipahami dan diterima.



Jadi, jika kamu belum bisa memaafkan seseorang sekarang, bukan berarti kamu gagal menjadi pribadi yang baik.



Mungkin kamu masih terluka.



Mungkin kamu masih membutuhkan jawaban.



Mungkin kamu sedang belajar menetapkan batasan.



Atau mungkin kamu memang belum ingin memaafkan.



Semua itu dapat menjadi bagian dari proses emosional seseorang.



Yang penting adalah jangan menggunakan konsep “memaafkan” untuk memaksa diri menyangkal perasaan sendiri.



Kamu bisa mengatakan:



“Aku masih marah, dan aku sedang berusaha memahami kemarahanku.”



“Aku belum siap memaafkan, tetapi aku ingin mulai sembuh.”



“Aku tidak ingin kembali ke hubungan tersebut, tetapi aku ingin berhenti membiarkan kejadian itu menguasai hidupku.”



Kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemulihan dapat dimulai bahkan sebelum pemaafan sepenuhnya terjadi.



Pada Akhirnya, Memaafkan Adalah Proses, Bukan Perlombaan



Memaafkan seseorang bukan perlombaan untuk melihat siapa yang paling cepat “move on”.



Ia juga bukan kewajiban moral yang harus dilakukan segera setelah seseorang meminta maaf.



Dalam banyak kasus, kesiapan untuk memaafkan muncul secara bertahap.



Kamu mulai tidak terlalu sering memikirkan kejadian tersebut.



Kamu bisa mengakui bahwa apa yang terjadi memang salah tanpa terus-menerus terjebak dalam kemarahan.



Kamu tidak lagi menggantungkan kedamaianmu pada permintaan maaf dari orang lain.



Kamu mulai memiliki respons emosional yang lebih tenang ketika mengingat kejadian tersebut.



Kamu mulai kembali membangun masa depanmu.



Dan yang paling penting, keinginan untuk memaafkan muncul dari dalam dirimu sendiri, bukan karena tekanan orang lain.



Jika beberapa tanda tersebut mulai kamu rasakan, mungkin kamu sedang memasuki fase baru dalam proses pemulihanmu.



Namun, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk segera mengatakan, “Aku sudah memaafkan.”



Terkadang, langkah pertama yang lebih realistis hanyalah mengatakan:



“Apa yang terjadi memang menyakitkan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin mulai menentukan bagaimana pengalaman itu memengaruhi hidupku mulai sekarang.”



Dan mungkin, dari sanalah proses memaafkan benar-benar dimulai.