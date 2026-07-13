Orang yang Benar-Benar Ramah Biasanya Melakukan 9 Hal Kecil Ini Tanpa Perlu Memikirkannya Menurut Psikologi

seseorang yang benar-benar ramah./Magnific/pch.vector
JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, keramahan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Padahal, bagi banyak orang, sikap ramah mampu memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.
Senyum yang tulus, sapaan hangat, atau kesediaan mendengarkan bisa mengubah suasana hati seseorang yang sedang mengalami hari yang berat.
Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa orang yang benar-benar ramah tidak selalu melakukan tindakan besar untuk menunjukkan kepeduliannya.
Justru, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara alami tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Kebiasaan ini lahir dari empati, kecerdasan emosional, dan ketulusan dalam memperlakukan orang lain.
Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat sembilan hal kecil yang biasanya dilakukan oleh orang yang benar-benar ramah menurut sudut pandang psikologi.
1. Mereka Memberikan Senyuman yang Tulus
Senyuman adalah bentuk komunikasi nonverbal yang paling sederhana, tetapi juga paling kuat. Orang yang benar-benar ramah tidak memaksakan senyum demi terlihat sopan. Senyum mereka muncul secara alami karena mereka merasa senang bertemu orang lain.
Dalam psikologi, senyum yang tulus membantu menciptakan rasa aman dan nyaman. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa melihat seseorang tersenyum dapat memicu respons positif di otak orang lain melalui proses yang dikenal sebagai "emotional contagion" atau penularan emosi.
Karena itulah, orang yang ramah sering kali mampu mencairkan suasana hanya dengan ekspresi wajah yang hangat.
2. Mereka Mendengarkan dengan Penuh Perhatian
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