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Lania Monica
Rabu, 5 Agustus 2026 | 06.30 WIB

Tes Ilusi Optik: Wajah Atau Lilin? Ungkap Dirimu Orang Stoik Atau Orang yang Terlalu Ramah

Tes ilusi optik wajah atau lilin (Times Of India) - Image

Tes ilusi optik wajah atau lilin (Times Of India)

JawaPos.com - Gambar ilusi optik sering kali tampak aneh, namun justru itulah yang membuatnya menarik: satu gambar bisa memuat banyak makna tergantung apa yang pertama kali kamu lihat.

Salah satunya adalah tes ilusi optik “Wajah atau Lilin” yang mengungkap apakah kamu orang yang stoik atau justru terlalu ramah.

Tes kepribadian ini awalnya dibagikan oleh Mia Yilin di TikTok. Dalam gambar, sekilas kamu akan melihat dua wajah saling berhadapan atau sebuah lilin di tengahnya.

Apa yang pertama kamu lihat dapat memberikan gambaran mendalam mengenai cara kamu menghadapi emosi, bersosialisasi, hingga mengatur perasaan di depan orang lain.

Dilansir dari Times of India, berikut adalah arti dari gambar ini:

Jika kamu melihat dua wajah terlebih dahulu

Apabila yang pertama kali menarik perhatianmu adalah dua profil wajah yang saling berhadapan, berarti kamu cenderung menyimpan emosi rapat-rapat.

Kamu tipe orang yang tenang, tidak mudah terpancing, dan bisa diandalkan banyak orang di saat genting. Kekuatan mentalmu yang besar membuatmu jadi sandaran orang-orang terdekat.

Namun hati-hati, sifat stoik ini kadang bisa jadi bumerang. Karena terlalu terbiasa menahan perasaan, kamu sering lupa bahwa tidak apa-apa untuk terbuka dan meminta dukungan orang lain.

Mia mengingatkan, “Jangan ragu untuk mengekspresikan emosi. Menyimpannya terus-menerus justru bisa diam-diam menggerus ketenangan pikiranmu.”

Editor: Hanny Suwindari
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