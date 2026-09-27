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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 27 September 2026 | 21.31 WIB

Bayar Makanan Pakai Uang Tunai, Ternyata 7 Sifat Ini Bisa Menggambarkan Anda

ilustrasi orang yang membayar dengan uang tunai. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang membayar dengan uang tunai. (Freepik)

JawaPos.com – Di tengah semakin populernya pembayaran digital, sebagian orang ternyata masih memilih menggunakan uang tunai ketika membayar makanan di restoran. Bagi mereka, menyerahkan uang secara langsung terasa lebih praktis dan nyaman.

Kebiasaan sederhana tersebut ternyata kerap dikaitkan dengan karakter tertentu. Cara seseorang mengelola uang dan memilih metode pembayaran memang dapat mencerminkan preferensi serta kebiasaan pribadi, meskipun tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menentukan kepribadian seseorang.

Dilansir dari Geediting, berikut sejumlah karakter yang disebut dapat dikaitkan dengan orang yang masih senang menggunakan uang tunai saat bertransaksi.

1. Lebih Menyukai Hal yang Konkret

Uang tunai merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Karena itu, orang yang lebih nyaman menggunakannya mungkin cenderung menyukai sesuatu yang konkret dan mudah dipahami.

Ketika membayar menggunakan uang fisik, jumlah yang dikeluarkan dapat langsung terlihat. Hal tersebut bagi sebagian orang terasa lebih nyata dibandingkan sekadar melihat angka transaksi di layar ponsel.

2. Memperhatikan Privasi

Sebagian orang memilih uang tunai karena merasa lebih nyaman ketika informasi mengenai transaksi tidak terlalu banyak tercatat dalam sistem pembayaran digital.

Pilihan tersebut dapat mencerminkan perhatian terhadap privasi dan keinginan untuk memiliki kendali lebih besar atas informasi pribadi. Namun, alasan seseorang menggunakan uang tunai tentu bisa sangat beragam dan tidak selalu berkaitan dengan kekhawatiran terhadap privasi.

3. Menyukai Kesederhanaan

Tidak semua orang merasa perlu mengikuti setiap perkembangan teknologi. Bagi sebagian orang, metode pembayaran yang sederhana justru memberikan rasa nyaman.

Membayar menggunakan uang tunai tidak membutuhkan aplikasi, koneksi internet, atau perangkat elektronik. Kesederhanaan seperti ini bisa menjadi alasan seseorang tetap mempertahankan kebiasaan tersebut meskipun pilihan pembayaran digital semakin banyak.

4. Cenderung Lebih Sabar

Dalam beberapa situasi, pembayaran tunai membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena seseorang harus menyerahkan uang dan menunggu kembalian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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