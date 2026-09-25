7 Ciri Kepribadian Orang yang Benar-Benar Menikmati Musik di Restoran Menurut Psikologi

sifat orang yang menikmati musik di restoran dengan penuh hati menurut psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Musik yang terdengar ketika seseorang sedang bersantap bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap suasana. Bagi sebagian orang, sebuah lagu bahkan dapat memengaruhi perasaan, membangkitkan kenangan, atau membuat mereka sejenak tenggelam dalam suasana.
Cara seseorang merespons alunan musik juga dapat berbeda-beda. Ada yang hanya menjadikannya suara latar, sementara yang lain justru ikut menikmati setiap melodi dan perubahan iramanya.
Dilansir dari Geediting.com, respons seseorang terhadap musik dapat dikaitkan dengan sejumlah karakter dan kecenderungan psikologis. Meski demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa selera atau reaksi terhadap musik dapat digunakan sebagai penentu pasti kepribadian seseorang.
Lantas, apa saja sifat yang mungkin terlihat pada orang yang benar-benar menikmati musik ketika berada di restoran atau tempat makan? Berikut tujuh di antaranya.
Seseorang yang mudah menangkap nuansa emosional dalam sebuah lagu mungkin memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi terhadap perasaan.
Ketika sebuah lagu sedih mampu membangkitkan rasa haru atau musik ceria membuat suasana hati ikut berubah, hal tersebut menunjukkan adanya respons terhadap pesan emosional yang disampaikan melalui musik.
Kepekaan semacam ini dapat berkaitan dengan kemampuan memahami berbagai nuansa perasaan, baik yang dialami diri sendiri maupun orang lain.
Musik sering kali menjadi pemicu munculnya kenangan atau pikiran tertentu. Sebuah lagu yang terdengar secara tidak sengaja di restoran, misalnya, dapat mengingatkan seseorang pada masa lalu, orang tertentu, atau pengalaman yang pernah dilalui.
Orang yang menikmati momen tersebut mungkin memiliki kecenderungan untuk meluangkan waktu memikirkan kembali pengalaman dan perasaannya.
Bagi mereka, musik bukan sekadar hiburan, melainkan juga kesempatan untuk berhenti sejenak dan memahami apa yang sedang dirasakan.
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Jawa Pos
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