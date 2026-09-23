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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 24 September 2026 | 05.45 WIB

Bukan Sekadar Kebiasaan, Ini 8 Sifat di Balik Pilihan Tempat Duduk yang Sama

seseorang yang duduk di tempat yang sama saat di tempat ibadah (Freepik/EyeEm) - Image

seseorang yang duduk di tempat yang sama saat di tempat ibadah (Freepik/EyeEm)

JawaPos.com - Pernah menyadari ada orang yang hampir selalu memilih posisi yang sama ketika datang ke tempat ibadah? Ada yang konsisten berada di barisan tertentu, duduk di sudut ruangan, atau memilih area yang lokasinya dekat dengan pintu.

Kebiasaan tersebut memang terlihat sederhana. Namun, bagi sebagian orang, memilih posisi yang sama berulang kali dapat memberikan rasa nyaman dan membantu mereka merasa lebih familiar dengan lingkungan sekitar.

Dalam psikologi, perilaku seseorang tidak dapat langsung disimpulkan hanya berdasarkan satu kebiasaan. Meski begitu, preferensi terhadap tempat tertentu dapat berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman, rutinitas, atau cara seseorang beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Dilansir dari Geediting, berikut sejumlah karakter yang disebut dapat berkaitan dengan kebiasaan seseorang memilih tempat yang sama ketika berada di tempat ibadah.

1. Menyukai Konsistensi

Memilih lokasi yang sudah dikenal dapat memberikan rasa nyaman. Seseorang yang selalu menempati tempat yang sama mungkin merasa lebih tenang karena sudah mengetahui lingkungan di sekitarnya.

Rutinitas semacam ini membuat mereka tidak perlu memikirkan kembali pilihan tempat setiap kali datang. Hal yang familiar dapat memberikan perasaan stabil, terutama bagi orang yang memang menyukai pola kehidupan yang teratur.

2. Cenderung Menyukai Keteraturan

Pilihan tempat duduk yang konsisten juga dapat mencerminkan kecenderungan untuk menyukai sesuatu yang terstruktur.

Orang dengan karakter seperti ini biasanya merasa lebih nyaman ketika berbagai hal memiliki pola yang jelas. Memilih tempat yang sama dapat menjadi salah satu rutinitas kecil yang membantu mereka menjaga keteraturan.

Namun, kebiasaan tersebut tidak otomatis berarti seseorang memiliki sifat perfeksionis. Preferensi tempat juga bisa semata-mata muncul karena faktor kenyamanan.

3. Membutuhkan Rasa Kontrol terhadap Lingkungan

Bagi sebagian orang, mengetahui lingkungan tempat mereka berada dapat memberikan rasa lebih terkendali.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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