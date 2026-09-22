Sedang Stres dan Terpuruk? Lakukan 6 Cara Ini untuk Mengubahnya Menjadi Kekuatan Bertindak

seseorang yang sedang stres dan terpuruk./Magnific/Jomkwan
JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa begitu berat.
Bangun tidur saja rasanya sudah melelahkan. Pikiran terus berputar memikirkan masalah yang belum selesai. Hal-hal yang biasanya terasa sederhana tiba-tiba membutuhkan tenaga yang luar biasa besar. Kita ingin berubah, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana.
Lebih buruk lagi, ketika sedang terpuruk, kita sering menganggap keadaan tersebut sebagai bukti bahwa diri kita lemah.
Padahal, stres dan keterpurukan tidak selalu berarti kamu kehilangan kekuatan. Dalam kondisi tertentu, pengalaman sulit justru dapat menjadi titik yang membuat seseorang mengenali dirinya dengan lebih jujur, mengubah cara berpikir, dan mulai mengambil tindakan yang sebelumnya terus ditunda.
Namun, ada satu hal penting: mengubah tekanan menjadi kekuatan bukan berarti memaksa diri untuk selalu positif.
Bukan pula berarti mengabaikan rasa sedih, kecewa, takut, atau lelah.
Menurut berbagai konsep dalam psikologi, proses yang lebih sehat justru dimulai dengan mengakui apa yang sedang terjadi, mengelola respons terhadapnya, lalu mengubah energi mental yang tersisa menjadi tindakan kecil yang bisa dikendalikan.
"Bagaimana caranya supaya aku tidak merasa seperti ini lagi?"
Cobalah menggantinya dengan pertanyaan:
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022