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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 04.38 WIB

Sedang Stres dan Terpuruk? Lakukan 6 Cara Ini untuk Mengubahnya Menjadi Kekuatan Bertindak

seseorang yang sedang stres dan terpuruk./Magnific/Jomkwan - Image

seseorang yang sedang stres dan terpuruk./Magnific/Jomkwan

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa begitu berat.

Bangun tidur saja rasanya sudah melelahkan. Pikiran terus berputar memikirkan masalah yang belum selesai. Hal-hal yang biasanya terasa sederhana tiba-tiba membutuhkan tenaga yang luar biasa besar. Kita ingin berubah, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana.

Lebih buruk lagi, ketika sedang terpuruk, kita sering menganggap keadaan tersebut sebagai bukti bahwa diri kita lemah.

Padahal, stres dan keterpurukan tidak selalu berarti kamu kehilangan kekuatan. Dalam kondisi tertentu, pengalaman sulit justru dapat menjadi titik yang membuat seseorang mengenali dirinya dengan lebih jujur, mengubah cara berpikir, dan mulai mengambil tindakan yang sebelumnya terus ditunda.

Namun, ada satu hal penting: mengubah tekanan menjadi kekuatan bukan berarti memaksa diri untuk selalu positif.

Bukan pula berarti mengabaikan rasa sedih, kecewa, takut, atau lelah.

Menurut berbagai konsep dalam psikologi, proses yang lebih sehat justru dimulai dengan mengakui apa yang sedang terjadi, mengelola respons terhadapnya, lalu mengubah energi mental yang tersisa menjadi tindakan kecil yang bisa dikendalikan.

Jadi, jika saat ini kamu sedang stres dan merasa terpuruk, jangan buru-buru bertanya:

"Bagaimana caranya supaya aku tidak merasa seperti ini lagi?"

Cobalah menggantinya dengan pertanyaan:

Editor: Hanny Suwindari
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