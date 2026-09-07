7 Alasan Mengapa Setiap Orang Perlu Memahami Kekuatan Mereka Secara Mendalam Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap orang memiliki kekuatan. Ada orang yang mampu berpikir secara sistematis, ada yang sangat kreatif, ada yang pandai memahami perasaan orang lain, ada yang memiliki ketekunan luar biasa, dan ada pula yang mampu tetap tenang ketika menghadapi tekanan.

Namun, memiliki kekuatan dan memahami kekuatan tersebut secara mendalam adalah dua hal yang berbeda.

Banyak orang sebenarnya memiliki kemampuan yang kuat, tetapi tidak menyadarinya. Mereka justru lebih sering memikirkan kekurangan, kegagalan, kritik dari orang lain, atau hal-hal yang belum berhasil mereka capai. Akibatnya, seseorang bisa menjalani bertahun-tahun hidup tanpa benar-benar memahami apa yang membuat dirinya bernilai dan efektif.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), dalam psikologi, mengenali kekuatan diri bukan sekadar aktivitas untuk meningkatkan rasa percaya diri. Pemahaman terhadap kekuatan diri berkaitan dengan self-awareness, pembentukan identitas, motivasi, kesejahteraan psikologis, kemampuan mengambil keputusan, hingga cara seseorang menghadapi tantangan.

Memahami kekuatan bukan berarti menganggap diri sempurna. Sebaliknya, pemahaman yang sehat terhadap kekuatan justru membuat seseorang memiliki gambaran yang lebih realistis tentang dirinya: mengetahui apa yang dapat dilakukan dengan baik, dalam kondisi seperti apa kemampuan tersebut muncul, kapan kekuatan itu tidak efektif, dan bagaimana mengembangkannya.

Lalu, mengapa setiap orang perlu memahami kekuatannya secara mendalam?

1. Memahami Kekuatan Membantu Seseorang Mengenal Dirinya Sendiri

Salah satu fondasi penting dalam psikologi adalah self-awareness, yaitu kemampuan untuk memahami pikiran, emosi, perilaku, nilai, kebutuhan, dan karakteristik diri sendiri.

Tanpa kesadaran diri yang cukup, seseorang dapat menjalani kehidupan berdasarkan asumsi orang lain.