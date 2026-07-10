Literasi Digital Rendah, Ini 9 Ucapan Tanda Seseorang Mudah Percaya Berita Palsu dan Hoaks

JawaPos.com – Siapa pun bisa sesekali tertipu berita palsu, namun ada pola ucapan yang mengungkap kebiasaan mempercayai hoaks tanpa berpikir kritis.

Literasi digital yang rendah membuat seseorang mudah menelan informasi mentah-mentah tanpa mempertanyakan sumber atau kebenarannya.

Ucapan-ucapan tertentu dalam percakapan sehari-hari bisa menjadi tanda jelas bahwa seseorang tidak terbiasa memverifikasi berita palsu.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (10/6), berikut sembilan frasa yang sering diucapkan oleh orang-orang yang cenderung mudah mempercayai informasi tanpa memeriksa kebenarannya.

1. "Aku lihat di website itu, pasti bener"

Internet menyimpan segalanya mulai dari penelitian ilmiah hingga cerita yang sepenuhnya dibuat-buat demi mendapat klik.

Mempercayai informasi hanya karena berasal dari website favorit adalah kesalahan mendasar dalam menilai kredibilitas sebuah sumber.

Informasi yang dapat dipercaya biasanya berasal dari organisasi dengan standar pelaporan yang transparan dan didukung bukti nyata.

2. "Media tidak akan memberitahu kamu ini"