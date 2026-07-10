Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.12 WIB

Literasi Digital Rendah, Ini 9 Ucapan Tanda Seseorang Mudah Percaya Berita Palsu dan Hoaks

Ucapan seseorang mudah percaya berita palsu dan hoaks tunjukkan rendahnya literasi digital./Magnific/ stockking - Image

Ucapan seseorang mudah percaya berita palsu dan hoaks tunjukkan rendahnya literasi digital./Magnific/ stockking

JawaPos.com – Siapa pun bisa sesekali tertipu berita palsu, namun ada pola ucapan yang mengungkap kebiasaan mempercayai hoaks tanpa berpikir kritis.

Literasi digital yang rendah membuat seseorang mudah menelan informasi mentah-mentah tanpa mempertanyakan sumber atau kebenarannya.

Ucapan-ucapan tertentu dalam percakapan sehari-hari bisa menjadi tanda jelas bahwa seseorang tidak terbiasa memverifikasi berita palsu.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (10/6), berikut sembilan frasa yang sering diucapkan oleh orang-orang yang cenderung mudah mempercayai informasi tanpa memeriksa kebenarannya.

1. "Aku lihat di website itu, pasti bener"

Internet menyimpan segalanya mulai dari penelitian ilmiah hingga cerita yang sepenuhnya dibuat-buat demi mendapat klik.

Mempercayai informasi hanya karena berasal dari website favorit adalah kesalahan mendasar dalam menilai kredibilitas sebuah sumber.

Informasi yang dapat dipercaya biasanya berasal dari organisasi dengan standar pelaporan yang transparan dan didukung bukti nyata.

2. "Media tidak akan memberitahu kamu ini"

Frasa ini sering digunakan untuk membuat klaim tertentu terasa lebih eksklusif dan seolah mengandung kebenaran tersembunyi.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
6 Ciri Kepribadian Ini Dimiliki oleh Orang yang Percaya Ramalan Horoskop, Apa Saja? - Image
Kepribadian

6 Ciri Kepribadian Ini Dimiliki oleh Orang yang Percaya Ramalan Horoskop, Apa Saja?

Rabu, 24 Juni 2026 | 03.09 WIB

4 Zodiak yang Kini Mudah Percaya, Perlahan Melepas Trauma Trust Issue - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Kini Mudah Percaya, Perlahan Melepas Trauma Trust Issue

Rabu, 4 Maret 2026 | 21.21 WIB

4 Zodiak Paling Mudah Percaya Pada Orang, Terkesan Paling Polos di Dalam Lingkungan Pertemanan - Image
Zodiak

4 Zodiak Paling Mudah Percaya Pada Orang, Terkesan Paling Polos di Dalam Lingkungan Pertemanan

Rabu, 25 Februari 2026 | 19.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore