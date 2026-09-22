Sekali Nonton Langsung Tamat, Ini 7 Sifat Orang yang Gemar Maraton Serial

seseorang yang menonton seluruh serial secara maraton
JawaPos.com - Menonton serial secara beruntun hingga berjam-jam atau bahkan sampai seluruh episodenya selesai kini bukan lagi hal yang asing. Kehadiran berbagai platform streaming membuat penonton dapat mengakses banyak episode sekaligus tanpa harus menunggu jadwal tayang berikutnya.
Bagi sebagian orang, menghabiskan akhir pekan dengan menonton serial hanyalah cara untuk bersantai. Namun, kebiasaan tersebut juga dapat berkaitan dengan pola perilaku dan kebutuhan psikologis tertentu, meski tentu tidak bisa digunakan untuk menentukan kepribadian seseorang secara mutlak.
Dilansir dari Geediting, perilaku saat menikmati hiburan dapat berkaitan dengan karakter, dorongan emosional, serta cara seseorang merespons situasi dalam kesehariannya. Berikut tujuh ciri yang kerap dikaitkan dengan orang yang gemar menamatkan serial dalam waktu singkat.
Orang yang sulit berhenti menonton biasanya memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Ketika sebuah episode menyisakan pertanyaan atau konflik yang belum terselesaikan, rasa penasaran tersebut dapat membuat mereka ingin segera mengetahui kelanjutannya.
Dorongan untuk mencari jawaban inilah yang membuat seseorang terus mengikuti alur cerita hingga episode terakhir.
Keinginan menamatkan serial sekaligus juga bisa mencerminkan kecenderungan untuk menyelesaikan sesuatu sampai akhir. Mereka mungkin merasa kurang puas apabila sebuah cerita masih menggantung.
Dalam situasi tertentu, karakter seperti ini juga dapat terlihat ketika mereka mengerjakan tugas atau pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh.
Binge-watching terkadang menjadi salah satu cara untuk mengambil jeda dari rutinitas. Cerita dan karakter dalam serial dapat membawa perhatian seseorang sejenak menjauh dari pekerjaan, tekanan, atau berbagai persoalan sehari-hari.
Karena itu, sebagian orang menikmati maraton serial sebagai bentuk relaksasi atau pelarian sementara dari rutinitas.
Menonton beberapa episode sekaligus membutuhkan perhatian yang cukup lama, terutama ketika ceritanya benar-benar menarik. Orang yang mampu bertahan selama berjam-jam mungkin memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi secara intens pada sesuatu yang berhasil menarik minatnya.
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Jawa Pos
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