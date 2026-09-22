Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 04.10 WIB

Sekali Nonton Langsung Tamat, Ini 7 Sifat Orang yang Gemar Maraton Serial

seseorang yang menonton seluruh serial secara maraton - Image

seseorang yang menonton seluruh serial secara maraton

JawaPos.com - Menonton serial secara beruntun hingga berjam-jam atau bahkan sampai seluruh episodenya selesai kini bukan lagi hal yang asing. Kehadiran berbagai platform streaming membuat penonton dapat mengakses banyak episode sekaligus tanpa harus menunggu jadwal tayang berikutnya.

Bagi sebagian orang, menghabiskan akhir pekan dengan menonton serial hanyalah cara untuk bersantai. Namun, kebiasaan tersebut juga dapat berkaitan dengan pola perilaku dan kebutuhan psikologis tertentu, meski tentu tidak bisa digunakan untuk menentukan kepribadian seseorang secara mutlak.

Dilansir dari Geediting, perilaku saat menikmati hiburan dapat berkaitan dengan karakter, dorongan emosional, serta cara seseorang merespons situasi dalam kesehariannya. Berikut tujuh ciri yang kerap dikaitkan dengan orang yang gemar menamatkan serial dalam waktu singkat.

1. Rasa Penasaran yang Besar

Orang yang sulit berhenti menonton biasanya memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Ketika sebuah episode menyisakan pertanyaan atau konflik yang belum terselesaikan, rasa penasaran tersebut dapat membuat mereka ingin segera mengetahui kelanjutannya.

Dorongan untuk mencari jawaban inilah yang membuat seseorang terus mengikuti alur cerita hingga episode terakhir.

2. Senang Menyelesaikan Sesuatu hingga Tuntas

Keinginan menamatkan serial sekaligus juga bisa mencerminkan kecenderungan untuk menyelesaikan sesuatu sampai akhir. Mereka mungkin merasa kurang puas apabila sebuah cerita masih menggantung.

Dalam situasi tertentu, karakter seperti ini juga dapat terlihat ketika mereka mengerjakan tugas atau pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh.

3. Menggunakan Hiburan sebagai Pelepas Penat

Binge-watching terkadang menjadi salah satu cara untuk mengambil jeda dari rutinitas. Cerita dan karakter dalam serial dapat membawa perhatian seseorang sejenak menjauh dari pekerjaan, tekanan, atau berbagai persoalan sehari-hari.

Karena itu, sebagian orang menikmati maraton serial sebagai bentuk relaksasi atau pelarian sementara dari rutinitas.

4. Mampu Fokus Ketika Menemukan Hal yang Disukai

Menonton beberapa episode sekaligus membutuhkan perhatian yang cukup lama, terutama ketika ceritanya benar-benar menarik. Orang yang mampu bertahan selama berjam-jam mungkin memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi secara intens pada sesuatu yang berhasil menarik minatnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Harus Jadi Sultan, 7 Perilaku Ini Bikin Anda Terlihat Lebih Kaya - Image
Kepribadian

Tak Harus Jadi Sultan, 7 Perilaku Ini Bikin Anda Terlihat Lebih Kaya

Senin, 21 September 2026 | 05.23 WIB

Jangan Langsung Berpikir Negatif, Ini 8 Alasan Orang Mendadak Tak Membalas Chat - Image
Kepribadian

Jangan Langsung Berpikir Negatif, Ini 8 Alasan Orang Mendadak Tak Membalas Chat

Senin, 21 September 2026 | 05.15 WIB

Tak Sulit Cari Teman Saat Traveling, 10 Perilaku Ini Bikin Orang Mudah Didekati - Image
Kepribadian

Tak Sulit Cari Teman Saat Traveling, 10 Perilaku Ini Bikin Orang Mudah Didekati

Minggu, 20 September 2026 | 23.52 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore