Lebih Suka Ulang Tahun Sederhana? Ini 7 Karakter yang Bisa Menggambarkan Dirimu

JawaPos.com – Tidak semua orang menganggap ulang tahun harus dirayakan dengan pesta, hadiah, atau berkumpul bersama banyak orang. Bagi sebagian individu, hari kelahiran dapat dilewati seperti hari-hari biasa.

Pilihan tersebut tidak selalu berarti seseorang tidak bahagia atau tidak menyukai orang lain. Cara seseorang memandang ulang tahun dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai yang dianut, serta cara mereka memaknai kebahagiaan.

Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan kepribadian. Namun, hal ini tidak berarti setiap orang yang tidak merayakan ulang tahun memiliki karakter yang sama.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah karakter yang dapat dikaitkan dengan orang-orang yang memilih menjalani hari ulang tahunnya tanpa perayaan khusus. Berikut di antaranya:

1. Nyaman Menghabiskan Waktu Sendiri Sebagian orang merasa nyaman ketika memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Mereka tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia atau menikmati sebuah momen penting.

Bagi kelompok ini, ulang tahun justru dapat menjadi kesempatan untuk beristirahat, melakukan hobi, atau sekadar menikmati suasana yang tenang.

Kesendirian dalam konteks ini tidak otomatis berarti seseorang antisosial. Mereka tetap dapat menikmati hubungan sosial, tetapi juga menghargai waktu pribadi sebagai bagian dari keseimbangan hidup.

2. Tidak Terlalu Mengikuti Ekspektasi Sosial Ada orang yang tidak merasa harus mengikuti kebiasaan umum hanya karena lingkungan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajib dilakukan.

Mereka mungkin tidak tertarik mengadakan pesta besar, mengundang banyak orang, atau menerima hadiah pada hari ulang tahunnya.