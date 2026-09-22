6 Alasan Kamu Berkali-kali Memilih Pasangan yang Salah Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sudah belajar dari hubungan sebelumnya, tetapi ketika menjalin hubungan baru, kamu justru kembali menemukan pola yang hampir sama?
Mungkin sebelumnya kamu pernah bersama seseorang yang sulit memberikan kepastian. Setelah hubungan itu berakhir, kamu berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun beberapa waktu kemudian, kamu bertemu seseorang yang berbeda secara penampilan dan kepribadian, tetapi perlahan menunjukkan pola yang ternyata tidak jauh berbeda.
Dia membuatmu bingung. Kadang begitu perhatian, tetapi di waktu lain menghilang. Kadang membuatmu merasa sangat dicintai, tetapi kemudian membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri.
Situasi seperti ini dapat membuat seseorang bertanya, "Mengapa saya selalu mendapatkan pasangan seperti ini?"
Dalam psikologi, pilihan pasangan tidak selalu terjadi secara sepenuhnya rasional. Ketertarikan, pengalaman masa lalu, pola keterikatan, kebutuhan emosional, keyakinan tentang cinta, hingga cara seseorang memandang dirinya sendiri dapat memengaruhi siapa yang terasa menarik baginya.
Artinya, berulang kali memilih pasangan yang tidak sehat bukan selalu berarti seseorang "bodoh dalam memilih pasangan". Bisa jadi ada pola psikologis tertentu yang belum disadari.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (21/9), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang berkali-kali terjebak dalam pola hubungan yang sama.
1. Kamu Menganggap Sesuatu yang Familiar sebagai Sesuatu yang Nyaman
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