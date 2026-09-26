6 Tanda Pasanganmu Diam-Diam Masih Memiliki Perasaan pada Mantannya Menurut Psikologi

seseorang yang masih memiliki perasaan kepada mantannya. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa pasanganmu sudah benar-benar meninggalkan masa lalunya, tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatmu ragu?

Dia memang bersamamu. Dia mengatakan bahwa hubungan sebelumnya sudah selesai. Bahkan mungkin sudah cukup lama sejak mereka berpisah. Namun, terkadang muncul perilaku-perilaku kecil yang membuatmu bertanya-tanya: apakah sebenarnya masih ada perasaan yang tertinggal untuk mantan?



Pertanyaan seperti ini sangat wajar dalam sebuah hubungan. Masa lalu seseorang memang tidak otomatis hilang hanya karena sebuah hubungan telah berakhir. Pengalaman emosional yang kuat dapat meninggalkan kenangan, kebiasaan, pola pikir, bahkan respons emosional tertentu.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Seseorang yang masih mengingat mantannya belum tentu masih mencintainya.



Dalam psikologi, ingatan emosional dapat bertahan jauh lebih lama daripada sebuah hubungan. Seseorang mungkin masih mengingat mantan karena pengalaman tersebut pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, tanpa memiliki keinginan untuk kembali.



Karena itu, tanda-tanda di bawah ini sebaiknya tidak digunakan sebagai "tes" untuk membuktikan bahwa pasanganmu masih mencintai mantan. Sebaliknya, tanda-tanda ini bisa menjadi bahan untuk memahami apakah ada ikatan emosional yang belum sepenuhnya selesai.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (25/9), terdapat enam tanda yang patut diperhatikan.



1. Dia Sering Membicarakan Mantannya Tanpa Alasan yang Jelas



Salah satu tanda yang cukup mudah terlihat adalah ketika mantan terlalu sering muncul dalam percakapan.



Misalnya, ketika sedang membicarakan makanan, dia tiba-tiba berkata,



"Dulu aku dan dia sering makan di tempat seperti ini."



Atau ketika melihat sebuah film:



"Mantan aku dulu suka film seperti ini."



Sekali atau dua kali, hal seperti ini sebenarnya sangat normal. Seseorang tentu memiliki pengalaman masa lalu dan terkadang cerita tersebut muncul secara spontan.



Yang menjadi perhatian adalah pola dan konteksnya.



Jika hampir setiap topik selalu memiliki hubungan dengan mantan, mungkin pengalaman tersebut masih cukup aktif dalam pikirannya.



Secara psikologis, pengalaman yang memiliki muatan emosional kuat cenderung lebih mudah diingat. Karena itu, seringnya seseorang menyebut mantan tidak otomatis berarti dia ingin kembali. Bisa saja otaknya masih menggunakan pengalaman masa lalu sebagai referensi ketika memahami situasi sekarang.



Perhatikan juga bagaimana dia membicarakannya.



Apakah hanya sekadar cerita?



Atau apakah dia terlihat sangat emosional, nostalgia, membandingkan, atau terus mengingat detail-detail kecil tentang hubungan tersebut?



Perbedaannya cukup penting.



Misalnya:



"Dulu kami pernah tinggal di kota itu."



Berbeda dengan:



"Dulu dia selalu tahu bagaimana membuat aku merasa dipahami. Tidak ada orang yang seperti dia."



Kalimat kedua menunjukkan adanya muatan emosional yang jauh lebih besar.



Jadi, bukan sekadar seberapa sering mantan disebut, tetapi emosi yang muncul ketika mantan dibicarakan.



2. Dia Sering Membandingkanmu dengan Mantannya



Tanda kedua adalah kebiasaan membandingkan hubungan sekarang dengan hubungan sebelumnya.



Perbandingan tersebut bisa muncul secara langsung maupun tidak langsung.



Misalnya:



"Mantan aku dulu lebih suka pergi ke tempat seperti ini."



"Dia dulu nggak pernah marah kalau aku melakukan itu."



"Kalau sama dia, aku biasanya..."



Perbandingan seperti ini dapat membuat pasangan merasa seolah-olah sedang mengikuti ujian yang dibuat berdasarkan standar hubungan sebelumnya.



Padahal, setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda.



Dalam psikologi, manusia memang cenderung menggunakan pengalaman masa lalu sebagai referensi untuk memahami pengalaman baru. Jadi, membandingkan sesekali bukanlah sesuatu yang otomatis menunjukkan seseorang masih mencintai mantannya.



Yang perlu diperhatikan adalah frekuensinya, nada emosionalnya, dan apakah perbandingan tersebut membuat hubungan sekarang terus-menerus diukur berdasarkan hubungan lama.



Jika pasangan terus mengatakan bahwa mantannya lebih romantis, lebih memahami dirinya, lebih perhatian, atau lebih cocok dengannya, masalah utamanya mungkin bukan semata-mata "masih cinta".



Bisa jadi dia belum selesai memproses hubungan sebelumnya.



Atau bisa juga dia masih membawa ekspektasi dari hubungan lama ke hubungan yang baru.



Dan dua hal tersebut berbeda.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi dua orang untuk membangun pola mereka sendiri, bukan terus hidup di bawah bayang-bayang hubungan sebelumnya.



3. Reaksinya Terlihat Sangat Emosional Ketika Mendengar Tentang Mantannya



Ini merupakan tanda yang sering disalahartikan.



Banyak orang berpikir:



"Kalau dia masih marah kepada mantannya, berarti dia masih cinta."



Padahal tidak sesederhana itu.



Emosi yang kuat terhadap seseorang dari masa lalu dapat berasal dari berbagai hal: rasa kehilangan, kekecewaan, luka, kemarahan, rasa bersalah, penyesalan, atau pengalaman yang belum sepenuhnya dipahami.



Dengan kata lain, masih memiliki emosi terhadap mantan tidak sama dengan masih ingin menjalin hubungan dengannya.



Namun, jika reaksinya sangat intens dan berulang, hal tersebut mungkin menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih memiliki tempat yang cukup besar dalam kehidupan emosionalnya.



Misalnya, setiap kali nama mantan disebut, dia langsung berubah suasana hati.



Dia menjadi sangat marah.



Atau tiba-tiba sedih.



Atau terlihat sangat defensif.



Atau justru menjadi sangat nostalgia dan menceritakan kenangan lama dengan penuh emosi.



Hal ini tidak membuktikan bahwa dia masih mencintai mantannya. Tetapi mungkin menunjukkan bahwa pengalaman tersebut belum sepenuhnya netral secara emosional baginya.



Bayangkan sebuah luka lama.



Luka tersebut tidak harus berarti seseorang ingin kembali kepada sumber lukanya. Tetapi jika setiap kali disentuh reaksinya masih sangat kuat, mungkin masih ada sesuatu yang belum benar-benar selesai dalam proses emosionalnya.



Karena itu, jangan langsung mengambil kesimpulan.



Lebih penting untuk memahami emosi apa yang sebenarnya muncul dan mengapa.



4. Dia Masih Mencari Alasan untuk Mengetahui Kehidupan Mantannya



Tanda berikutnya adalah ketika pasangan terlihat sangat tertarik terhadap kehidupan mantannya.



Misalnya, dia secara rutin melihat media sosial mantan.



Dia mengetahui siapa pasangan baru mantannya.



Dia tahu pekerjaan terbaru mantannya.



Dia memperhatikan perubahan penampilan mantan.



Atau bahkan mencari tahu kabar mantan melalui teman-teman lama.



Sekali lagi, melihat profil mantan sesekali tidak otomatis berarti masih memiliki perasaan.



Rasa penasaran adalah sesuatu yang manusiawi.



Seseorang bisa saja ingin mengetahui kabar orang dari masa lalu tanpa menginginkan hubungan tersebut kembali.



Namun, jika aktivitas tersebut dilakukan secara terus-menerus dan tampak seperti sebuah kebiasaan yang sulit dihentikan, pertanyaan yang lebih relevan adalah:



Mengapa kehidupan mantan masih begitu penting untuk diketahui?



Ada kemungkinan dia hanya penasaran.



Ada kemungkinan dia sedang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan mantan.



Ada kemungkinan masih ada rasa kehilangan.



Atau mungkin ada emosi lain yang belum terselesaikan.



Yang penting adalah tidak langsung mengartikan perilaku tersebut sebagai bukti cinta.



Perilaku yang sama bisa memiliki penyebab psikologis yang berbeda pada orang yang berbeda.



Karena itu, konteks sangat penting.



5. Dia Menyimpan Kenangan Mantan dengan Keterikatan Emosional yang Sangat Kuat



Menyimpan foto, hadiah, surat, atau barang dari mantan sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis bermasalah.



Banyak orang menyimpan benda dari masa lalu hanya karena benda tersebut merupakan bagian dari perjalanan hidup mereka.



Sebuah foto lama mungkin hanya menjadi kenangan.



Sebuah hadiah mungkin masih berguna.



Sebuah surat mungkin disimpan karena memiliki nilai sejarah pribadi.



Namun, situasinya menjadi berbeda ketika benda tersebut masih memiliki fungsi emosional yang sangat kuat.



Misalnya, pasangan sering membuka foto-foto lama ketika sedang merasa kesepian.



Dia membaca kembali pesan-pesan romantis dari mantan.



Dia sengaja menyimpan benda tertentu karena merasa tidak sanggup berpisah dengannya.



Atau dia menunjukkan nostalgia yang sangat kuat ketika membicarakan masa tersebut.



Dalam kondisi seperti itu, benda tersebut mungkin bukan sekadar benda.



Benda tersebut bisa menjadi simbol dari sebuah periode kehidupan yang masih memiliki makna emosional besar.



Tetapi sekali lagi, hal ini tidak otomatis berarti dia ingin kembali.



Kadang seseorang bukan merindukan orangnya, melainkan merindukan perasaan yang pernah dia rasakan ketika berada dalam hubungan tersebut.



Ini merupakan perbedaan yang sangat penting.



Seseorang bisa merindukan masa ketika dirinya merasa dicintai, aman, muda, bebas, atau bahagia tanpa benar-benar ingin kembali kepada orang yang pernah bersamanya.



6. Dia Terlihat Belum Sepenuhnya Hadir dalam Hubungan Kalian



Mungkin ini adalah tanda yang paling penting.



Bukan karena dia menyebut mantan.



Bukan karena dia masih memiliki foto lama.



Bukan pula karena sesekali dia melihat media sosial mantannya.



Tetapi karena kamu merasa bahwa secara emosional dia tidak sepenuhnya hadir dalam hubungan yang sedang dijalani sekarang.



Dia mungkin bersamamu secara fisik, tetapi pikirannya sering berada di masa lalu.



Ketika kalian membuat rencana masa depan, dia terlihat ragu.



Ketika kalian membangun kenangan baru, dia sering menghubungkannya dengan pengalaman bersama mantan.



Ketika terjadi masalah dalam hubungan, dia terus menggunakan hubungan sebelumnya sebagai pembanding.



Atau kamu merasa harus bersaing dengan seseorang yang bahkan sudah tidak berada dalam hubungan tersebut.



Jika pola seperti ini berlangsung terus-menerus, masalahnya mungkin lebih besar daripada sekadar "masih sayang mantan".



Bisa jadi pasangan belum selesai dengan proses emosional dari hubungan sebelumnya.



Dan proses tersebut memang membutuhkan waktu.



Setiap orang memiliki kecepatan berbeda dalam memulihkan diri dari sebuah hubungan.



Ada orang yang membutuhkan beberapa minggu.



Ada yang membutuhkan berbulan-bulan.



Ada pula yang membutuhkan waktu jauh lebih lama, terutama jika hubungan tersebut sangat panjang atau berakhir dengan pengalaman emosional yang berat.



Karena itu, yang perlu dilihat bukan hanya berapa lama mereka sudah putus, tetapi apakah pasangan benar-benar sudah mampu membangun kehidupan emosional yang baru.



Jadi, Apakah Keenam Tanda Ini Berarti Dia Masih Mencintai Mantannya?



Belum tentu.



Ini bagian yang sangat penting.



Tidak ada satu pun dari tanda-tanda di atas yang bisa digunakan sebagai bukti pasti bahwa seseorang masih mencintai mantannya.



Manusia jauh lebih kompleks daripada sebuah daftar tanda.



Seseorang bisa sering membicarakan mantan karena pengalaman tersebut sangat penting dalam hidupnya.



Seseorang bisa menyimpan foto lama karena menghargai masa lalu.



Seseorang bisa melihat media sosial mantan karena rasa penasaran.



Seseorang bisa marah ketika membicarakan mantan karena masih terluka.



Dan seseorang bisa mengingat mantan tanpa memiliki keinginan sedikit pun untuk kembali.



Karena itu, daripada bertanya:



"Apakah dia masih mencintai mantannya?"



pertanyaan yang mungkin lebih berguna adalah:



"Apakah masa lalunya masih mengganggu kemampuannya untuk hadir sepenuhnya dalam hubungan kami?"



Pertanyaan kedua lebih berfokus pada kondisi hubungan yang sedang kamu jalani sekarang.



Bedakan Antara "Masih Mengingat" dan "Masih Terikat"



Ini adalah perbedaan yang sering terlupakan.



Mengingat seseorang ≠ masih mencintai seseorang.



Kita dapat mengingat seseorang selama bertahun-tahun tanpa ingin kembali kepadanya.



Kenangan adalah bagian dari kehidupan manusia.



Yang lebih penting adalah apakah kenangan tersebut masih mengendalikan perilaku dan keputusan seseorang saat ini.



Misalnya, pasangan berkata:



"Aku pernah punya hubungan yang sangat berarti sebelum bertemu denganmu."



Pernyataan tersebut sebenarnya sehat.



Dia mengakui masa lalunya tanpa harus menyangkalnya.



Sebaliknya, jika dia mengatakan:



"Aku selalu membandingkan semua orang dengan dia dan belum menemukan seseorang yang bisa menggantikannya."



maka ada informasi emosional yang jauh lebih signifikan di sana.



Perbedaannya terletak pada hubungan seseorang dengan masa lalunya, bukan sekadar keberadaan masa lalu itu sendiri.



Apa yang Sebaiknya Kamu Lakukan?



Jika kamu melihat beberapa tanda tersebut, jangan langsung menuduh pasangan.



Tuduhan seperti:



"Kamu sebenarnya masih cinta sama mantanmu!"



biasanya membuat orang bersikap defensif.



Cobalah membicarakannya dari sudut pandang pengalamanmu sendiri.



Misalnya:



"Aku merasa kurang nyaman ketika mantanmu sering menjadi bagian dari percakapan kita. Aku ingin memahami apakah ada sesuatu dari hubungan masa lalumu yang masih belum selesai."



Kalimat seperti ini membuka ruang untuk percakapan.



Kamu tidak sedang memvonis.



Kamu sedang mencari pemahaman.



Perhatikan bagaimana pasangan merespons.



Apakah dia mau mendengarkan?



Apakah dia berusaha memahami perasaanmu?



Apakah dia mampu menjelaskan situasinya dengan terbuka?



Atau justru dia terus menghindari pembicaraan dan menolak mengakui pola yang memang berulang?



Respons tersebut sering kali lebih informatif daripada satu atau dua perilaku yang berdiri sendiri.



Jangan Memaksa Pasangan untuk Menghapus Masa Lalunya



Ada perbedaan antara meminta batasan yang sehat dan mencoba menghapus masa lalu seseorang.



Kamu berhak mengatakan bahwa perilaku tertentu membuatmu tidak nyaman.



Namun, pasangan juga memiliki sejarah hidupnya sendiri.



Dia pernah memiliki hubungan sebelum bertemu denganmu.



Dia memiliki kenangan.



Dia memiliki pengalaman.



Dan kamu tidak harus menjadi satu-satunya orang yang pernah berarti dalam hidupnya agar hubungan kalian menjadi nyata.



Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa masa lalu.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana masa lalu tidak mengambil alih ruang yang seharusnya dimiliki oleh hubungan saat ini.



Pada Akhirnya, Lihat Polanya, Bukan Satu Tanda



Satu perilaku hampir tidak pernah cukup untuk menyimpulkan kondisi emosional seseorang.



Yang lebih penting adalah pola yang muncul dari waktu ke waktu.



Apakah dia terus-menerus membicarakan mantan?



Apakah dia sering membandingkanmu?



Apakah dia terus mengikuti kehidupan mantan?



Apakah reaksinya sangat emosional?



Apakah dia masih hidup dalam kenangan masa lalu?



Dan yang paling penting:



Apakah semua itu memengaruhi cara dia memperlakukanmu sekarang?



Jika jawabannya ya, mungkin ada percakapan penting yang perlu dilakukan.



Bukan untuk mencari siapa yang salah.



Bukan untuk memaksa pasangan melupakan masa lalu.



Tetapi untuk memahami apakah kalian berdua benar-benar sedang membangun hubungan yang baru.



Karena pada akhirnya, seseorang tidak harus menghapus masa lalunya untuk bisa mencintai seseorang di masa sekarang.



Namun, dia perlu mampu memberikan ruang emosional yang cukup untuk hubungan yang sedang dijalaninya.



Dan jika kamu merasa terus-menerus harus bersaing dengan seseorang dari masa lalu, mungkin masalah sebenarnya bukan tentang mantan.





Mungkin masalahnya adalah tentang seberapa hadir pasanganmu dalam hubungan yang kalian jalani hari ini.***