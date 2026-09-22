Ingin Menghentikan Kebiasaan Overthinking dengan Signifikan? Lakukan 7 Cara Ampuh Ini

JawaPos.com - Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur, tetapi pikiran justru semakin ramai?

Satu kejadian kecil yang sebenarnya sudah berlalu tiba-tiba muncul kembali. Kamu mulai mengingat percakapan dengan seseorang, memikirkan kata-kata yang tadi kamu ucapkan, lalu bertanya-tanya apakah ada yang salah.

Setelah itu, pikiran bergerak lebih jauh.

"Tadi dia sebenarnya marah nggak, ya?"

"Bagaimana kalau keputusan yang aku ambil ternyata salah?"

"Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi nanti?"

Semakin dipikirkan, semakin banyak kemungkinan yang muncul. Anehnya, tidak ada satu pun yang benar-benar membuatmu merasa mendapatkan jawaban.

Inilah yang sering disebut sebagai overthinking.

Overthinking bukan sekadar "terlalu banyak berpikir". Dalam psikologi, pola yang lebih relevan untuk dipahami adalah ruminasi—kecenderungan memikirkan pengalaman, kesalahan, masalah, atau emosi negatif secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti. Ada juga worry, yaitu kekhawatiran berulang mengenai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa depan.