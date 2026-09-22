Ingin Membuat Konflik dalam Hubungan Terasa Tidak Terlalu Membebani? 6 Kebiasaan Ini dengan Pasangan

seseorang yang terbebani oleh konflik hubungan./Magnific/stefamerpik
JawaPos.com - Konflik dalam hubungan adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dihindari.
Dua orang yang saling mencintai tetap bisa memiliki cara berpikir yang berbeda, kebutuhan yang tidak selalu sama, kebiasaan yang bertabrakan, atau ekspektasi yang tidak terucapkan. Karena itu, hubungan yang sehat bukan berarti hubungan yang tidak pernah bertengkar.
Justru, salah satu tanda hubungan yang cukup sehat adalah ketika dua orang mampu melewati konflik tanpa membuat satu sama lain merasa menjadi musuh.
Masalahnya, konflik kecil terkadang terasa jauh lebih berat daripada persoalan sebenarnya. Perdebatan tentang pesan yang terlambat dibalas bisa berubah menjadi pertengkaran tentang "kamu memang tidak pernah peduli". Perselisihan soal pekerjaan rumah bisa berkembang menjadi perasaan tidak dihargai selama bertahun-tahun.
Pada titik tertentu, yang melelahkan bukan lagi masalahnya, melainkan cara pasangan menghadapi masalah tersebut.
Dalam psikologi hubungan, kualitas sebuah hubungan tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa sering pasangan mengalami konflik, tetapi juga bagaimana mereka merespons konflik, memperbaiki keretakan setelahnya, dan tetap menjaga rasa aman satu sama lain.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (21/9), jika kamu ingin konflik dalam hubungan terasa tidak terlalu membebani, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilatih bersama pasangan.
Bukan untuk menghilangkan konflik.
Melainkan agar konflik tidak mengambil alih seluruh hubungan.
1. Biasakan Membicarakan Masalah Sebelum Emosi Terlalu Menumpuk
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