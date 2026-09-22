Ingin Tetap Optimistis di Tengah Berita Negatif yang Terus-Menerus Berdatangan? Lakukan 6 Cara Ampuh

JawaPos.com - Setiap hari, kita seolah tidak pernah kehabisan berita buruk.

Begitu membuka ponsel di pagi hari, ada kabar tentang konflik, bencana, krisis ekonomi, kecelakaan, kejahatan, politik, masalah kesehatan, hingga berbagai persoalan sosial. Belum selesai mencerna satu berita, muncul berita lainnya. Begitu terus sepanjang hari.

Di satu sisi, mendapatkan informasi memang penting. Kita perlu mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita agar dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Namun, terlalu banyak terpapar informasi negatif juga dapat memengaruhi kondisi psikologis.

Tanpa disadari, seseorang bisa mulai merasa dunia semakin menakutkan, masa depan semakin tidak pasti, dan hidup terasa penuh masalah.

Pertanyaannya, bagaimana cara tetap optimistis ketika berita negatif terus berdatangan?

Optimistis bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan. Optimisme yang sehat justru berarti mampu melihat masalah secara realistis sambil tetap meyakini bahwa masih ada hal-hal yang bisa dilakukan, diperbaiki, dan dikendalikan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (21/9), terdapat enam cara yang dapat membantu menjaga optimisme ketika Anda merasa terlalu banyak menerima kabar buruk.

1. Batasi Konsumsi Berita, Bukan Menghindarinya Sepenuhnya

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika menghadapi ketidakpastian adalah terus mencari informasi.