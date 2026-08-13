Energi Negatif Tak Mampu Menyentuhnya! 5 Weton Ini Konon Memiliki Pagar Diri Sangat Kuat

Ilustrasi weton yang memiliki pagar diri (freepik)

JawaPos.com - Pembahasan mengenai lima weton yang konon memiliki pagar diri kuat memang menarik karena berkaitan erat dengan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa.

Namun, ramalan weton sebaiknya ditempatkan sebagai warisan budaya dan bahan refleksi, bukan sebagai fakta ilmiah.

Konsep perlindungan diri sendiri memiliki banyak bentuk. Dalam sejumlah tradisi spiritual Jawa, perlindungan dikaitkan dengan doa, laku prihatin, menjaga perilaku, serta mendekatkan diri kepada Tuhan.