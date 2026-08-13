Energi Negatif Tak Mampu Menyentuhnya! 5 Weton Ini Konon Memiliki Pagar Diri Sangat Kuat

Konsep perlindungan diri sendiri memiliki banyak bentuk. Dalam sejumlah tradisi spiritual Jawa, perlindungan dikaitkan dengan doa, laku prihatin, menjaga perilaku, serta mendekatkan diri kepada Tuhan.
Artinya, seseorang tidak seharusnya merasa aman hanya karena mempunyai weton tertentu.
Sebaliknya, kepercayaan tersebut dapat dijadikan pengingat untuk selalu menjaga pikiran, ucapan, perbuatan, dan lingkungan pergaulan.
Jika wetonmu termasuk salah satunya, tidak perlu merasa lebih kuat daripada orang lain.
Justru, nilai yang paling menarik dari filosofi pagar diri adalah tetap rendah hati, menjaga ketenangan, memperbanyak kebaikan, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan diri sendiri.
Sebab, pagar terbaik dalam kehidupan bukan hanya sesuatu yang dipercaya melindungi dari luar, tetapi juga keteguhan hati yang membuat seseorang mampu menjaga dirinya dari pikiran, ucapan, dan tindakan yang negatif.
Lantas, weton apa saja yang konon memiliki pagar diri sangat kuat sehingga dipercaya tidak mudah tersentuh energi negatif?
Berikut lima di antaranya dikutip dari kanal YouTube Nusantara Jaya
Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang sangat sering muncul dalam pembahasan mengenai dunia spiritual dan tradisi Jawa.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi Jumat dan Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.
Pemilik weton ini dipercaya mampu membaca suasana dengan cukup tajam. Mereka terkadang dianggap lebih peka terhadap perubahan sikap orang lain, atmosfer suatu tempat, maupun kondisi yang terasa berbeda dari biasanya.
Kepekaan tersebut kemudian sering ditafsirkan sebagai salah satu bentuk pagar diri alami.
Bukan berarti seseorang benar-benar kebal terhadap segala bentuk gangguan, melainkan dipercaya memiliki kewaspadaan batin yang membuatnya lebih berhati-hati dalam menghadapi lingkungan.
Jumat Kliwon juga digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah membuka diri kepada sembarang orang.
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