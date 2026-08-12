Bukan Sekadar Negatif, 9 Perilaku Ini Bisa Jadi Tanda Hubungan yang Tidak Sehat

ilustrasi orang toxic. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Tidak semua hubungan terasa nyaman dan saling mendukung. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mungkin berhadapan dengan individu yang kerap membuatnya merasa lelah secara emosional, tidak dihargai, atau bahkan terus-menerus diragukan.
Istilah toxic sering digunakan untuk menggambarkan pola interaksi yang secara konsisten memberikan dampak buruk terhadap orang lain. Namun, label tersebut bukan diagnosis psikologis dan tidak berarti seseorang yang sesekali melakukan salah satu perilaku di bawah ini otomatis merupakan “orang toxic”.
Yang lebih penting adalah memperhatikan pola perilaku yang berulang, dampaknya terhadap diri sendiri, serta apakah orang tersebut bersedia bertanggung jawab dan memperbaiki sikapnya.
Baca Juga:12 Perilaku Zodiak Mengusir Bosan Saat Bekerja, Dari Melamun hingga Berkeliling Mencari Inspirasi
Berinteraksi dengan orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahan dapat terasa sangat melelahkan.
Mereka cenderung menganggap pendapat sendiri sebagai satu-satunya yang benar dan sulit menerima sudut pandang berbeda. Perbedaan pendapat pun dapat berubah menjadi perdebatan panjang karena mereka lebih berfokus memenangkan argumen daripada memahami lawan bicara.
Dalam hubungan yang sehat, setiap orang seharusnya memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan mengakui kesalahan ketika memang diperlukan.
Setiap orang tentu pernah mengalami masalah. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang selalu menempatkan dirinya sebagai korban dalam hampir setiap persoalan.
Mereka mungkin terus mengeluhkan ketidakadilan yang dialami tanpa bersedia melihat kontribusi atau tanggung jawabnya sendiri dalam suatu masalah.
Jika pola tersebut berlangsung terus-menerus, hubungan dapat menjadi tidak seimbang karena pihak lain akhirnya selalu merasa harus memahami, menenangkan, atau menyelesaikan masalah untuknya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan