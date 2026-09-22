6 Alasan Mengapa Hal-Hal Buruk Kerap Menghampiri Orang-Orang Baik Menurut Psikologi

seseorang yang dihampiri hal-hal buruk./Magnific/seanpay52
JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa seseorang yang dikenal baik, suka menolong, tidak banyak menyakiti orang lain, dan berusaha menjalani hidup dengan tulus justru sering menghadapi masalah?
Ia mungkin sudah berusaha memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi tetap dikecewakan. Sudah berusaha jujur, tetapi justru dimanfaatkan. Sudah berusaha menghindari konflik, tetapi malah menjadi tempat pelampiasan emosi orang lain.
Situasi seperti ini sering memunculkan pertanyaan yang sulit dijawab: mengapa hal-hal buruk seolah-olah lebih sering datang kepada orang baik?
Dalam psikologi, sebenarnya tidak ada hukum yang menyatakan bahwa orang baik pasti lebih sering mengalami kejadian buruk. Kehidupan tidak bekerja berdasarkan prinsip bahwa kebaikan selalu langsung dibalas dengan keberuntungan. Namun, terdapat sejumlah pola psikologis dan sosial yang dapat membuat seseorang yang cenderung baik, empatik, atau terlalu mengutamakan orang lain menjadi lebih rentan terhadap situasi tertentu.
Dengan kata lain, persoalannya bukan karena kebaikan adalah penyebab masalah. Justru, cara seseorang menggunakan kebaikan, menetapkan batasan, menghadapi konflik, dan memahami perilaku orang lain dapat memengaruhi pengalaman yang mereka alami.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (21/9), terdapat enam alasan yang dapat membantu menjelaskan fenomena tersebut.
1. Orang yang Terlalu Baik Kadang Sulit Mengatakan “Tidak”
Salah satu alasan yang cukup sering muncul adalah kesulitan menetapkan batasan.
Orang yang memiliki empati tinggi biasanya mampu memahami kebutuhan dan perasaan orang lain. Mereka tidak ingin membuat orang lain kecewa. Ketika dimintai bantuan, mereka cenderung berpikir:
"Kalau saya tidak membantu, bagaimana nasib dia?"
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