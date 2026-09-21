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Meuthia Nabila
Senin, 21 September 2026 | 18.34 WIB

Mengaku Sebagai Lee Dong Wook Menyebabkan Seorang Perempuan Tertipu Hingga Rp 447 Juta

Seorang perempuan tertipu oleh penipu yang mengaku sebagai Lee Dong Wook. ( Instagram Lee Dong Wook @leedongwook_official)

 

 
JawaPos.com - Seorang perempuan telah melapor bahwa ia kehilangan uang jutaan won, akibat seseorang yang menyamar sebagai aktor Lee Dong Wook.
 
Dalam episode program 'News Hunters' SBS pada tanggal 16 September, menampilkan kisah seorang perempuan yang diduga menjadi korban dari sekelompok penipu yang menyamar sebagai Lee Dong Wook.
 
Perempuan yang diidentifikasi sebagai 'A' bekerja sebagai pemeran tambahan dan berusia 30-an tahun. 
 
A mengaku sempat menjalin hubungan asmara, selama delapan bulan dengan seseorang yang mengaku sebagai Lee Dong Wook, namun hingga kini ia belum mendapatkan uang sebesar 35 juta won atau sekitar Rp447 juta yang telah ia kirimkan kepada orang tersebut.
 
"Lee Dong Wook mengungkapkan perasaannya kepadaku, bisa dibilang begitu. Kami bahkan sempat membicarakan soal pertemuan dengan orang tua dan perkenalan resmi," ujar A. 
 
"Hubungan kami berkembang menjadi hubungan asmara, dan kami menjalani pembicaraan seperti itu selama hampir setahun. Kurasa dia sudah memilihku sebagai calon pendamping hidupnya."
 
"Totalnya aku menghabiskan sekitar 30 hingga 40 juta KRW (sekitar Rp384 juta hingga Rp513 juta)." 
 
"Aku bahkan membongkar tabungan dan menggunakan uang yang seharusnya untuk biaya hidup, demi mengirimkan 35 juta won kepadanya."
 
Menurut A, orang yang menyamar sebagai Lee Dong Wook mengaku sedang syuting di luar negeri dan mengirimkan paket berisi hadiah, senilai sekitar 700 juta won atau sekitar Rp8.982 miliar. 
 
Pelaku penipuan tersebut, kemudian mengklaim bahwa paket itu tertahan di bagian bea cukai.
 
Pelaku penipuan berulang kali meminta biaya sebesar beberapa juta won untuk menerbitkan dokumen izin kepabeanan, dan pada akhirnya menerima total 35 juta won dari A.
 
"Aku seorang selebritas, jadi hal ini tidak boleh menjadi masalah besar. Jangan kirim uangnya ke rekening agensi ku. Kirimkan ke rekening yang aku sebutkan," ungkap orang yang menyamar sebagai Lee Dong Wook
 
A mengatakan, bahwa nama-nama yang terkait dengan rekening bank yang diberikan oleh pelaku penyamaran itu semuanya berbeda.
 
King Kong by Starship selaku agensi Lee Dong Wook kemudian memperingatkan para penggemar, mengenai penipuan yang mengatasnamakan artis mereka.
 
Sebagai respon, pada tanggal 16 September, King Kong by Starship selaku agensi Lee Dong Wook mengunggah pernyataan, di akun Instagram resminya. 
 
"Belakangan ini, kami menerima laporan mengenai kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak yang menyamar sebagai artis, melalui aplikasi pesan pribadi dan akun media sosial," ungkap King Kong by Starship, seperti yang dikutip dari Allkpop.
 
"Para artis di bawah naungan King Kong by Starship tidak pernah meminta barang, uang, atau informasi pribadi melalui aplikasi pesan pribadi maupun akun media sosial." 
 
"Secara khusus, mereka tidak pernah menghubungi individu secara pribadi untuk meminta uang dengan dalih, mengadakan acara pertemuan penggemar (fan meeting) VIP."
 
"Jika Anda dihubungi oleh akun yang diduga meniru identitas artis, mohon untuk tidak menanggapinya dalam situasi apapun." 
 
"Kami akan terus memperketat pemantauan terhadap akun-akun peniru tersebut dan berupaya semaksimal mungkin, untuk melindungi hak serta kepentingan artis kami."
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
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