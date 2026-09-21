8 Ciri Kepribadian Ini Dimiliki Orang yang Sulit Mengingat Wajah, Apa Saja?

ciri kepribadian orang yang sulit mengingat wajah menurut psikologi./ Freepik/ freepik
JawaPos.com – Sulit mengingat wajah orang lain ternyata bisa menjadi salah satu ciri kepribadian tertentu menurut kajian psikologi.
Psikologi menjelaskan bahwa kesulitan mengingat wajah erat kaitannya dengan aspek kepribadian serta cara otak memproses informasi sosial.
Ada ciri-ciri kepribadian khusus yang membuat seseorang cenderung lebih sulit mengingat wajah dibandingkan orang lain.
Baca Juga: Ciri Kepribadian Orang yang Mendadak Produktif Sebelum Tidur, Ternyata Mereka Super Kreatif!
Kajian psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengingat wajah bukan sekadar soal daya ingat, tetapi juga berhubungan dengan kepribadian.
Kesulitan mengenali wajah orang lain sering kali melekat pada kepribadian tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam kajian psikologi.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada delapan ciri kepribadian orang yang sulit mengingat wajah menurut psikologi.
1. Kamu cenderung waspada dalam situasi sosial
Orang yang mengalami kesulitan mengenali identitas seseorang dari raut mukanya biasanya menjadi sangat waspada ketika berada dalam lingkungan sosial.
Kewaspadaan ini muncul karena ketakutan akan melewatkan petunjuk pengenalan yang bisa menyebabkan situasi memalukan.
Sistem saraf mereka cenderung tetap dalam keadaan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan salah mengidentifikasi orang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022