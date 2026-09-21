8 Ciri Kepribadian Ini Dimiliki Orang yang Sulit Mengingat Wajah, Apa Saja?

JawaPos.com – Sulit mengingat wajah orang lain ternyata bisa menjadi salah satu ciri kepribadian tertentu menurut kajian psikologi.

Psikologi menjelaskan bahwa kesulitan mengingat wajah erat kaitannya dengan aspek kepribadian serta cara otak memproses informasi sosial.

Ada ciri-ciri kepribadian khusus yang membuat seseorang cenderung lebih sulit mengingat wajah dibandingkan orang lain.

Kajian psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengingat wajah bukan sekadar soal daya ingat, tetapi juga berhubungan dengan kepribadian.

Kesulitan mengenali wajah orang lain sering kali melekat pada kepribadian tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam kajian psikologi.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada delapan ciri kepribadian orang yang sulit mengingat wajah menurut psikologi.

1. Kamu cenderung waspada dalam situasi sosial

Orang yang mengalami kesulitan mengenali identitas seseorang dari raut mukanya biasanya menjadi sangat waspada ketika berada dalam lingkungan sosial.

Kewaspadaan ini muncul karena ketakutan akan melewatkan petunjuk pengenalan yang bisa menyebabkan situasi memalukan.