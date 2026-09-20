Bukan Cuma Faktor Usia, 8 Kebiasaan Ini Disebut Bisa Membuat Wajah Tampak Lebih Tua

JawaPos.com - Penuaan merupakan proses alami yang pasti dialami setiap orang. Namun, sejumlah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi kondisi tubuh dan penampilan sehingga tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat.

Pola makan, kualitas tidur, aktivitas fisik, hingga cara seseorang mengelola stres turut berperan dalam menjaga kesehatan. Karena itu, memperhatikan rutinitas sehari-hari menjadi salah satu langkah penting untuk membantu tubuh tetap sehat seiring bertambahnya usia.

Dilansir English Jagran, ada sejumlah kebiasaan yang disebut dapat membuat seseorang terlihat lebih tua dibandingkan usia sebenarnya. Beberapa di antaranya bahkan sering dilakukan tanpa disadari.

Berikut delapan kebiasaan yang perlu diperhatikan:

1. Jarang Menggunakan Sunscreen Paparan sinar matahari menjadi salah satu faktor lingkungan yang dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Paparan berlebihan dapat menyebabkan perubahan warna kulit serta kerusakan yang membuat kulit tampak lebih tua.

Karena itu, penggunaan sunscreen dengan perlindungan yang sesuai menjadi salah satu kebiasaan penting, terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di luar ruangan.

2. Pola Tidur Tidak Teratur Tidur memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan pemulihan. Kurang tidur dapat membuat seseorang terlihat lelah, dengan mata sembap dan kulit yang tampak kurang segar.

Kebiasaan tidur yang tidak teratur juga dapat memengaruhi fungsi tubuh dan kemampuan berkonsentrasi. Untuk menjaga kualitas istirahat, usahakan memiliki jadwal tidur yang konsisten dan mengurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu tidur.

3. Terlalu Banyak Mengonsumsi Gula Asupan gula yang berlebihan tidak hanya berkaitan dengan masalah berat badan. Pola makan tinggi gula juga dapat berkontribusi terhadap proses peradangan dalam tubuh.