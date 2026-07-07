Jangan Remehkan Menonton Olahraga, Ternyata Bisa Meningkatkan Kesehatan Mental Menurut Penelitian

ilustrasi menonton olahraga (Freepik)

JawaPos.com - Banyak orang menganggap menonton pertandingan olahraga hanya sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang.

Padahal, aktivitas sederhana ini ternyata menyimpan manfaat yang jauh lebih besar bagi kesehatan mental.

Di balik sorak sorai penonton, ketegangan pertandingan, hingga euforia saat tim favorit meraih kemenangan, terdapat dampak positif yang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah.

Olahraga memang identik dengan aktivitas fisik.

Namun, menjadi penonton pertandingan, baik secara langsung di stadion maupun melalui layar televisi, juga dapat memberikan pengalaman emosional yang bermanfaat.

Perasaan senang, antusias, bangga, hingga harapan ketika mendukung tim favorit ternyata mampu memberikan pengaruh positif terhadap kondisi psikologis seseorang.

Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa kebiasaan menonton olahraga berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan emosional, memperluas hubungan sosial, serta membantu menjaga kesehatan mental pada berbagai kelompok usia.