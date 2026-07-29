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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 29 Juli 2026 | 22.56 WIB

7 Tanda Orang yang Gemar Menonton Dokumenter Memiliki Cara Pandang Berbeda

Ciri perilaku orang lebih suka film dokumenter daripada fiksi kata Psikologi

JawaPos.com - Pilihan tontonan seseorang ternyata dapat menggambarkan cara mereka melihat dunia.

Sebagian orang menikmati film fiksi karena menawarkan imajinasi, hiburan, dan cerita yang penuh dramatisasi. Namun, ada pula yang lebih tertarik pada film dokumenter karena menghadirkan kisah nyata, fakta, serta sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sebenarnya.

Dalam kajian psikologi, preferensi terhadap jenis tontonan tertentu dapat mencerminkan pola berpikir, rasa ingin tahu, hingga cara seseorang memahami lingkungan di sekitarnya.

Orang yang menyukai dokumenter sering kali memiliki karakter tertentu yang membuat mereka berbeda dalam menyerap informasi dan mengambil keputusan.

Dilansir dari berbagai kajian psikologi populer, berikut beberapa ciri yang sering ditemukan pada mereka yang lebih menikmati film dokumenter dibandingkan film fiksi.

1. Memiliki rasa penasaran yang besar

Pecinta film dokumenter biasanya tidak mudah puas dengan informasi yang hanya berada di permukaan.

Mereka memiliki dorongan untuk memahami alasan, proses, dan latar belakang dari suatu peristiwa.

Bagi mereka, sebuah tayangan bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan wawasan baru.

Mereka cenderung menikmati proses mencari tahu tentang sejarah, budaya, sains, kehidupan manusia, hingga berbagai fenomena yang terjadi di dunia.

2. Mengutamakan hal yang nyata dan autentik

Orang yang menyukai dokumenter sering kali memiliki penghargaan tinggi terhadap sesuatu yang bersifat asli.

Mereka lebih tertarik pada kisah nyata yang menggambarkan pengalaman manusia secara apa adanya dibandingkan cerita yang sepenuhnya dibuat berdasarkan imajinasi.

Kejujuran dalam penyampaian cerita menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka merasa terhubung dengan film dokumenter.

Mereka cenderung menghargai fakta meskipun terkadang tidak selalu menghadirkan cerita yang menyenangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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