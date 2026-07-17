7 Alasan Mengapa Menonton Olahraga Menjadi Salah Satu Hal Baik untuk Hidup Anda Menurut Psikologi

seseorang yang menonton olahraga / foto: Magnific/gpointstudio

JawaPos.com - Menonton olahraga sering kali dianggap sebagai hiburan semata. Banyak orang menghabiskan waktu menyaksikan pertandingan sepak bola, bulu tangkis, basket, Formula 1, atau olahraga lainnya hanya untuk mengisi waktu luang.

Padahal, dari sudut pandang psikologi, aktivitas ini memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar hiburan.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (17/7), terdapat sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menonton olahraga dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental, emosi, hubungan sosial, hingga motivasi seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Selama dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan, menonton pertandingan olahraga dapat menjadi salah satu kebiasaan yang menyehatkan pikiran.



Lalu, apa saja alasan psikologis mengapa menonton olahraga baik untuk hidup Anda? Berikut tujuh alasannya.



1. Membantu Mengurangi Stres dan Tekanan Mental



Kehidupan modern dipenuhi dengan berbagai tekanan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga masalah pribadi. Kondisi ini membuat banyak orang mencari cara untuk melepaskan penat.



Menurut psikologi, menonton olahraga dapat menjadi bentuk escapism yang sehat, yaitu memberikan kesempatan kepada otak untuk beristirahat sejenak dari berbagai beban pikiran. Ketika fokus kita tertuju pada jalannya pertandingan, perhatian terhadap masalah sehari-hari akan berkurang.



Selain itu, pertandingan olahraga memicu pelepasan hormon dopamin, terutama ketika tim favorit berhasil mencetak poin atau memenangkan pertandingan. Dopamin dikenal sebagai hormon yang berkaitan dengan rasa senang dan kepuasan.



Tak heran jika banyak orang merasa lebih segar dan bersemangat setelah menyaksikan pertandingan yang seru.



2. Menumbuhkan Rasa Kebersamaan dan Koneksi Sosial



Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan rasa memiliki. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui komunitas.



Menonton olahraga bersama keluarga, teman, atau komunitas suporter dapat memperkuat hubungan sosial. Ketika mendukung tim yang sama, seseorang akan merasakan identitas kelompok yang mempererat rasa kebersamaan.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini dikenal sebagai social identity, yaitu kecenderungan individu merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu. Perasaan tersebut mampu meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi kesepian, dan memberikan dukungan emosional.



Bahkan, obrolan ringan mengenai pertandingan sering kali menjadi awal terbentuknya persahabatan baru.



3. Meningkatkan Mood dan Emosi Positif



Olahraga identik dengan semangat, perjuangan, dan kemenangan. Ketika menyaksikan atlet bertanding dengan penuh dedikasi, penonton ikut merasakan berbagai emosi positif.



Psikolog menyebut fenomena ini sebagai emotional contagion, yaitu kondisi ketika emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh emosi orang lain.



Sorakan penonton, selebrasi kemenangan, hingga momen dramatis di lapangan mampu menciptakan perasaan bahagia dan antusias. Bahkan ketika tim favorit kalah, pengalaman emosional tersebut tetap memberikan stimulasi psikologis yang membantu seseorang belajar mengelola emosi.



4. Menginspirasi untuk Hidup Lebih Sehat



Salah satu manfaat terbesar menonton olahraga adalah meningkatnya motivasi untuk berolahraga.



Melihat atlet yang disiplin menjaga pola makan, latihan, dan gaya hidup sehat sering kali menjadi inspirasi bagi penonton. Dalam teori Social Learning yang dikembangkan Albert Bandura, manusia belajar melalui proses mengamati perilaku orang lain.



Artinya, seseorang tidak harus menjadi atlet untuk memperoleh manfaat psikologis dari olahraga. Hanya dengan menyaksikan perjuangan para atlet, seseorang dapat terdorong untuk mulai berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau melakukan aktivitas fisik lainnya.



Perubahan kecil tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan fisik maupun mental.



5. Melatih Kemampuan Mengelola Emosi



Pertandingan olahraga penuh dengan ketidakpastian. Tim unggulan bisa kalah, tim yang tertinggal bisa berbalik menang dalam hitungan menit.



Situasi seperti ini secara tidak langsung melatih kemampuan seseorang dalam menghadapi ketidakpastian hidup.



Penonton belajar menerima kemenangan dengan rendah hati dan kekalahan dengan lapang dada. Mereka juga belajar bahwa usaha tidak selalu menghasilkan kemenangan, namun proses tetap memiliki nilai.



Kemampuan menerima hasil yang tidak sesuai harapan merupakan salah satu aspek penting dalam kesehatan mental dan ketahanan psikologis (resilience).



6. Memberikan Harapan dan Motivasi



Banyak pertandingan olahraga menghadirkan kisah yang menginspirasi.



Ada atlet yang bangkit dari cedera parah, tim yang berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal jauh, hingga pemain yang berhasil meraih kesuksesan setelah melalui perjalanan panjang.



Cerita-cerita seperti ini memberikan harapan kepada penonton bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya.



Dalam psikologi positif, harapan (hope) merupakan salah satu faktor yang membantu seseorang tetap optimis menghadapi tantangan hidup.



Ketika melihat perjuangan atlet, seseorang dapat memperoleh keyakinan bahwa kerja keras, konsistensi, dan ketekunan mampu menghasilkan perubahan yang positif.



7. Menjadi Sarana Hiburan yang Relatif Sehat



Tidak semua hiburan memberikan manfaat psikologis yang sama.



Menonton olahraga termasuk hiburan yang relatif sehat karena mengandung unsur edukasi, strategi, kerja sama tim, sportivitas, disiplin, dan perjuangan.



Berbeda dengan hiburan yang hanya bersifat pasif, pertandingan olahraga mengajak penonton berpikir, menganalisis strategi, memprediksi hasil, hingga memahami kerja sama dalam sebuah tim.



Aktivitas mental seperti ini membantu menjaga fungsi kognitif tetap aktif.



Selain itu, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti menghargai lawan, menerima kekalahan, bekerja keras, dan terus berkembang.



Menonton Olahraga Tetap Perlu Dilakukan Secara Seimbang



Meski memiliki banyak manfaat, psikologi juga mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan dapat berdampak negatif.



Menonton olahraga akan memberikan manfaat apabila dilakukan secara seimbang. Hindari mengorbankan waktu tidur, pekerjaan, hubungan keluarga, atau kesehatan hanya demi mengikuti setiap pertandingan.



Selain itu, penting untuk menjaga sikap sportif. Dukungan terhadap tim favorit sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan atau perilaku agresif terhadap pendukung tim lain.



Dengan keseimbangan tersebut, manfaat psikologis dari menonton olahraga akan lebih optimal.



Kesimpulan



Menonton olahraga bukan sekadar aktivitas mengisi waktu luang. Dari sudut pandang psikologi, kegiatan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, mempererat hubungan sosial, melatih pengelolaan emosi, menumbuhkan motivasi hidup sehat, memberikan harapan, serta menjadi hiburan yang positif.





Tentu saja, manfaat tersebut akan lebih terasa jika dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Jadi, lain kali ketika Anda menyaksikan pertandingan olahraga favorit, ingatlah bahwa Anda bukan hanya sedang mencari hiburan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pikiran dan emosi untuk mendapatkan pengalaman yang bermanfaat bagi kesehatan mental.***