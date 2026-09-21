Ciri Kepribadian Orang yang Mendadak Produktif Sebelum Tidur, Ternyata Mereka Super Kreatif!

Ilustrasi seseorang yang justru menemukan fokus dan produktivitas saat malam menjelang waktu tidur / Foto: (Your Tango)
JawaPos.com — Ada orang yang sepanjang siang sulit untuk produktif, tetapi tiba-tiba menjadi sangat semangat ketika waktu tidur sudah dekat.
Pekerjaan yang tertunda mulai diselesaikan, ide bermunculan, atau keinginan untuk membaca dan mengerjakan sesuatu justru meningkat ketika suasana rumah mulai tenang.
Pola ini membuat sebagian orang merasa malam merupakan waktu terbaik untuk berkonsentrasi. Ketika aktivitas sekitar berhenti, tuntutan untuk merespons orang lain berkurang dan mereka memiliki ruang untuk mengarahkan perhatian sepenuhnya pada diri sendiri.
Dilansir dari YourTango, Senin (21/9/2026), orang yang mendadak produktif sebelum tidur biasanya memiliki 11 pola kepribadian dan kebiasaan yang membuat aktivitas malam terasa lebih konstruktif.
Meski begitu, kebiasaan tidur terlalu larut tetap dapat mengganggu kesejahteraan sehingga produktivitas malam perlu diimbangi dengan batasan agar waktu istirahat tidak terus berkurang.
1. Sang pemikir mendalam
Orang dengan pola ini biasanya memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tidak mudah berhenti pada pemikiran yang sederhana.
Ketika siang hari dipenuhi percakapan, pekerjaan, notifikasi, dan berbagai tuntutan, mereka mungkin tidak memiliki ruang untuk benar-benar menyelami suatu gagasan. Situasinya berubah ketika malam tiba.
Berkurangnya gangguan membuat mereka dapat memikirkan persoalan secara lebih mendalam, menghubungkan berbagai ide, atau mengembangkan sesuatu yang sebelumnya hanya berada dalam pikiran.
2. Memiliki sisi kreatif yang kuat
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