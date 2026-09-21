4 Zodiak yang Selalu Produktif, Sulit Beristirahat dan Gemar Mencari Kegiatan

JawaPos.com-Istirahat dan pemulihan merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan mental, emosional, dan fisik.

Namun, beberapa orang justru merasa lebih sulit untuk bersantai dan mengambil jeda waktu untuk beristirahat.

Mereka adalah tipe-tipe orang yang selalu produktif sepanjang hari. Menurut informasi dari laman collective.world pada (21/9) berikut empat zodiak yang sulit mengambil istirahat.

Aries

Aries dikenal memiliki energi yang tidak ada habisnya dan sifat yang kompetitif. Aries sering kesulitan beristirahat karena terus-menerus mengejar tujuan, memiliki keinginan kuat untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan, dan FOMO. aries dapat belajar untuk menjadwalkan waktu istirahat secara rutin setiap hari, serta menerapkan teknik mindfulness untuk menenangkan pikiran.

Virgo

Virgo cenderung bersikap perfeksionis. Sikap ini yang membuat virgo sulit berhenti. Mereka menganggap istirahat sebagai waktu untuk menghambat kemajuan mereka dalam mencapai kesuksesan. Mereka perlu mengingat bahwa istirahat juga merupakan bagian untuk meningkatkan produktivitas.

Libra

Libra terlalu memaksakan diri demi menyenangkan orang lain. Sifat people pleasing yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk beristirahat, karena libra cenderung terus menerus mendahulukan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Sehingga, libra perlu belajar bersikap tegas, mengatakan tidak secara jelas.

Capricorn