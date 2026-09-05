Ingin Mengurangi Stres saat Kerja dan Menjadi Lebih Produktif? Lakukan 7 Kebiasaan Sederhana Ini

seseorang yang mengurangi stres kerja./Magnific/Lifestylememory
JawaPos.com - Bekerja selama berjam-jam tidak selalu berarti kita menjadi lebih produktif.
Ada kalanya seseorang sudah duduk di depan laptop sejak pagi, membuka banyak tab, membalas puluhan pesan, menghadiri rapat, menyelesaikan berbagai tugas kecil, tetapi ketika hari berakhir justru merasa belum melakukan sesuatu yang benar-benar penting.
Yang lebih melelahkan, tekanan pekerjaan sering kali ikut terbawa setelah jam kerja selesai.
Pikiran masih memikirkan email yang belum dibalas. Ada tugas untuk besok yang terus terbayang. Pesan dari atasan membuat kita kembali memikirkan pekerjaan. Bahkan ketika tubuh sudah berada di rumah, pikiran seolah masih berada di kantor.
Dalam jangka panjang, pola seperti ini dapat membuat kita merasa lelah, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan motivasi.
Namun, mengurangi stres kerja tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Dalam banyak situasi, justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu kita mengelola tekanan dan menggunakan energi mental dengan lebih baik.
Psikologi memberikan sejumlah prinsip yang bisa diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), terdapat tujuh kebiasaan sederhana yang dapat kamu coba.
1. Mulai Hari Kerja dengan Menentukan 3 Prioritas Utama
Salah satu sumber stres terbesar di tempat kerja adalah perasaan bahwa semuanya harus dikerjakan sekarang.
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Jawa Pos
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