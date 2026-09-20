Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 20 September 2026 | 23.52 WIB

Tak Sulit Cari Teman Saat Traveling, 10 Perilaku Ini Bikin Orang Mudah Didekati

seseorang yang mendapat teman baru saat liburan./ Freepik/freepik - Image

seseorang yang mendapat teman baru saat liburan./ Freepik/freepik

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, liburan bukan sekadar mengunjungi tempat baru, mencoba makanan khas, atau mengabadikan momen untuk dibagikan di media sosial.

Perjalanan juga bisa menjadi kesempatan untuk bertemu banyak orang dengan latar belakang berbeda. Menariknya, ada orang yang hampir selalu berhasil membawa pulang kenalan baru setiap kali melakukan perjalanan.

Kemampuan tersebut bukan selalu soal keberuntungan. Dalam interaksi sosial, cara seseorang berkomunikasi, menunjukkan ketertarikan, dan merespons orang lain dapat memengaruhi seberapa mudah dirinya membangun hubungan baru.

Dilansir dari Geediting, orang yang mudah mendapatkan teman ketika bepergian cenderung menunjukkan sejumlah perilaku sosial tertentu.

Berikut 10 perilaku yang kerap terlihat pada orang dengan kemampuan bersosialisasi tersebut.

1. Memancarkan Sikap Positif

Orang yang terlihat ramah, optimistis, dan mudah tersenyum biasanya lebih mudah didekati.

Sikap positif dapat menciptakan suasana interaksi yang terasa nyaman. Ketika seseorang tidak menunjukkan kesan tertutup atau terlalu serius, orang lain cenderung merasa lebih leluasa untuk memulai percakapan.

Hal sederhana seperti senyum tulus atau respons yang antusias dapat menjadi awal dari sebuah perkenalan.

2. Tidak Canggung Memulai Percakapan

Membuka obrolan dengan orang asing memang tidak selalu mudah. Namun, mereka yang terbiasa mendapatkan teman baru biasanya tidak terlalu takut memulai percakapan.

Topiknya pun tidak harus berat. Pertanyaan mengenai tempat wisata, makanan, cuaca, atau pengalaman perjalanan dapat menjadi pembuka yang sederhana.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Perilaku Tak Terduga yang Sebenarnya Sering Membuat Hubungan dengan Pasangan Menjadi Renggang - Image
Kepribadian

7 Perilaku Tak Terduga yang Sebenarnya Sering Membuat Hubungan dengan Pasangan Menjadi Renggang

Minggu, 20 September 2026 | 05.05 WIB

Sering Tidak Disadari, 9 Ini Perilaku di Rumah yang Ternyata Bikin Boros Air Selama Musim Kemarau - Image
Lifestyle

Sering Tidak Disadari, 9 Ini Perilaku di Rumah yang Ternyata Bikin Boros Air Selama Musim Kemarau

Sabtu, 19 September 2026 | 16.33 WIB

Tak Selalu Terlihat, 7 Perilaku Kecil Ini Bisa Menandakan Kedewasaan Emosional - Image
Kepribadian

Tak Selalu Terlihat, 7 Perilaku Kecil Ini Bisa Menandakan Kedewasaan Emosional

Jumat, 18 September 2026 | 22.24 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore