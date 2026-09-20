Tak Sulit Cari Teman Saat Traveling, 10 Perilaku Ini Bikin Orang Mudah Didekati

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, liburan bukan sekadar mengunjungi tempat baru, mencoba makanan khas, atau mengabadikan momen untuk dibagikan di media sosial.

Perjalanan juga bisa menjadi kesempatan untuk bertemu banyak orang dengan latar belakang berbeda. Menariknya, ada orang yang hampir selalu berhasil membawa pulang kenalan baru setiap kali melakukan perjalanan.

Kemampuan tersebut bukan selalu soal keberuntungan. Dalam interaksi sosial, cara seseorang berkomunikasi, menunjukkan ketertarikan, dan merespons orang lain dapat memengaruhi seberapa mudah dirinya membangun hubungan baru.

Dilansir dari Geediting, orang yang mudah mendapatkan teman ketika bepergian cenderung menunjukkan sejumlah perilaku sosial tertentu.

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Berikut 10 perilaku yang kerap terlihat pada orang dengan kemampuan bersosialisasi tersebut.

1. Memancarkan Sikap Positif Orang yang terlihat ramah, optimistis, dan mudah tersenyum biasanya lebih mudah didekati.

Sikap positif dapat menciptakan suasana interaksi yang terasa nyaman. Ketika seseorang tidak menunjukkan kesan tertutup atau terlalu serius, orang lain cenderung merasa lebih leluasa untuk memulai percakapan.

Hal sederhana seperti senyum tulus atau respons yang antusias dapat menjadi awal dari sebuah perkenalan.

2. Tidak Canggung Memulai Percakapan Membuka obrolan dengan orang asing memang tidak selalu mudah. Namun, mereka yang terbiasa mendapatkan teman baru biasanya tidak terlalu takut memulai percakapan.