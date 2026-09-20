Bukan Sekadar Penampilan, 8 Kebiasaan Berpakaian Ini Disebut Berkaitan dengan Karakter Cerdas

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang pada dasarnya tidak dapat dinilai hanya dari penampilan. Kemampuan berpikir kritis, memecahkan persoalan, belajar, dan mengambil keputusan merupakan beberapa aspek yang lebih relevan ketika membahas kecerdasan.

Meski demikian, cara seseorang memilih pakaian dapat memberikan gambaran mengenai preferensi, kepribadian, atau cara mereka mengekspresikan diri. Pilihan busana tertentu juga bisa menunjukkan apakah seseorang lebih mengutamakan kenyamanan, fungsi, kerapian, atau ekspresi personal.

Dilansir dari YourTango, terdapat sejumlah karakteristik gaya berpakaian yang dalam pembahasan psikologi populer kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki karakter intelektual. Namun, ciri-ciri tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan IQ seseorang secara pasti.

Berikut delapan gaya yang kerap dikaitkan dengan karakter tersebut:

1. Memilih Gaya Sederhana tetapi Tetap Elegan Sebagian orang lebih menyukai tampilan minimalis dibandingkan pakaian yang terlalu ramai. Mereka cenderung memilih busana dengan desain sederhana, potongan yang nyaman, dan warna yang mudah dipadukan.

Gaya tersebut memungkinkan penampilan tetap terlihat rapi tanpa harus menggunakan terlalu banyak elemen. Pilihan sederhana juga dapat mencerminkan preferensi pribadi seseorang terhadap sesuatu yang praktis dan tidak berlebihan.

2. Sangat Memperhatikan Detail Cara berpakaian seseorang terkadang menunjukkan seberapa besar perhatian mereka terhadap hal-hal kecil. Misalnya, memastikan pakaian memiliki ukuran yang sesuai, warna serasi, dan tidak terdapat bagian yang terlihat berantakan.

Bagi sebagian orang, kerapian dalam berbusana merupakan bagian dari upaya membangun rasa percaya diri sekaligus memberikan kesan profesional ketika berada di lingkungan tertentu.

3. Mengutamakan Kenyamanan Tidak semua orang tertarik mengikuti tren mode terbaru. Sebagian justru lebih memilih pakaian yang terasa nyaman dan sesuai dengan aktivitas sehari-hari.