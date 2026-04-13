7 Kesalahan Berpakaian yang Langsung Menurunkan Kualitas, Bahkan Pakaian Termahal Sekalipun





JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa harga mahal otomatis menjamin penampilan yang elegan. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pakaian branded atau berharga tinggi tetap bisa terlihat “murahan” jika dipakai dengan cara yang salah. Gaya bukan hanya soal apa yang dipakai, tetapi bagaimana cara memakainya.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kesalahan umum dalam berpakaian yang sering tidak disadari, namun berdampak besar dalam menurunkan kualitas penampilan Anda.



1. Ukuran yang Tidak Pas (Terlalu Ketat atau Terlalu Longgar)



Kesalahan paling mendasar namun paling fatal adalah mengenakan pakaian yang tidak sesuai ukuran tubuh.



Terlalu ketat → terlihat memaksa dan tidak nyaman

Terlalu longgar → terlihat tidak rapi dan kurang profesional



Pakaian mahal sekalipun akan kehilangan nilai estetikanya jika tidak “jatuh” dengan baik di tubuh. Fit adalah segalanya. Bahkan pakaian sederhana bisa terlihat premium jika ukurannya pas.



2. Pakaian Kusut dan Tidak Terawat



Anda bisa memakai kemeja mahal, tetapi jika kusut, efeknya langsung turun drastis.



Hal-hal kecil yang sering diabaikan:



Tidak disetrika

Ada noda kecil

Kancing longgar atau hampir lepas



Detail seperti ini memberi kesan ceroboh. Padahal, kesan rapi seringkali lebih penting daripada merek pakaian itu sendiri.



3. Salah Memadukan Warna



Warna memiliki peran besar dalam menciptakan kesan elegan atau sebaliknya.



Kesalahan umum:



Terlalu banyak warna mencolok dalam satu outfit

Warna yang “tabrakan” tanpa harmoni

Tidak memahami tone kulit sendiri



Outfit mahal bisa terlihat norak jika kombinasi warnanya tidak selaras. Kunci utamanya adalah keseimbangan dan kesederhanaan.



4. Terlalu Banyak Aksesori



Aksesori memang bisa meningkatkan penampilan, tetapi jika berlebihan justru merusak keseluruhan look.



Contohnya:



Memakai terlalu banyak cincin sekaligus

Kalung besar ditambah anting mencolok

Jam tangan besar ditambah gelang berlapis



Alih-alih terlihat stylish, Anda justru tampak “terlalu berusaha”. Elegansi sering datang dari kesederhanaan.



5. Tidak Memperhatikan Sepatu



Sepatu sering dianggap pelengkap, padahal justru menjadi salah satu elemen paling penting.



Kesalahan yang sering terjadi:



Sepatu kotor atau usang

Tidak sesuai dengan outfit

Salah memilih jenis sepatu untuk acara



Anda bisa memakai outfit mahal dari atas hingga bawah, tetapi sepatu yang buruk bisa langsung merusak semuanya.



6. Mengikuti Tren Tanpa Memahami Diri Sendiri



Tren fashion terus berubah, tetapi tidak semuanya cocok untuk semua orang.



Masalahnya:



Memakai tren hanya karena “sedang viral”

Tidak sesuai dengan bentuk tubuh

Tidak sesuai dengan kepribadian



Akibatnya, pakaian terlihat “memakai Anda”, bukan Anda yang memakainya. Gaya terbaik adalah yang terasa natural dan mencerminkan diri sendiri.



7. Mengabaikan Detail Kecil



Sering kali, justru detail kecil yang menentukan apakah seseorang terlihat rapi atau tidak.



Contoh:



Kaos dalam terlihat keluar

Ikat pinggang tidak serasi dengan sepatu

Lipatan celana tidak rapi

Label atau benang sisa masih menempel



Hal-hal kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi sangat memengaruhi persepsi keseluruhan.



Penutup



Berpakaian dengan baik bukan soal mahal atau murah, tetapi soal perhatian terhadap detail, kecocokan, dan keseimbangan. Anda tidak perlu lemari penuh pakaian branded untuk terlihat elegan—yang Anda butuhkan adalah pemahaman dasar tentang cara berpakaian yang tepat.



