Irfan Ferdiansyah
13 April 2026, 23.49 WIB

7 Kesalahan Berpakaian yang Langsung Menurunkan Kualitas, Bahkan Pakaian Termahal Sekalipun

seseorang yang menurunkan kualitas pakaian. (Freepik/wayhomestudio) - Image

seseorang yang menurunkan kualitas pakaian. (Freepik/wayhomestudio)



JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa harga mahal otomatis menjamin penampilan yang elegan. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pakaian branded atau berharga tinggi tetap bisa terlihat “murahan” jika dipakai dengan cara yang salah. Gaya bukan hanya soal apa yang dipakai, tetapi bagaimana cara memakainya.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kesalahan umum dalam berpakaian yang sering tidak disadari, namun berdampak besar dalam menurunkan kualitas penampilan Anda.

1. Ukuran yang Tidak Pas (Terlalu Ketat atau Terlalu Longgar)

Kesalahan paling mendasar namun paling fatal adalah mengenakan pakaian yang tidak sesuai ukuran tubuh.

Terlalu ketat → terlihat memaksa dan tidak nyaman
Terlalu longgar → terlihat tidak rapi dan kurang profesional

Pakaian mahal sekalipun akan kehilangan nilai estetikanya jika tidak “jatuh” dengan baik di tubuh. Fit adalah segalanya. Bahkan pakaian sederhana bisa terlihat premium jika ukurannya pas.

2. Pakaian Kusut dan Tidak Terawat

Anda bisa memakai kemeja mahal, tetapi jika kusut, efeknya langsung turun drastis.

Hal-hal kecil yang sering diabaikan:

Tidak disetrika
Ada noda kecil
Kancing longgar atau hampir lepas

Detail seperti ini memberi kesan ceroboh. Padahal, kesan rapi seringkali lebih penting daripada merek pakaian itu sendiri.

3. Salah Memadukan Warna

Warna memiliki peran besar dalam menciptakan kesan elegan atau sebaliknya.

Kesalahan umum:

Terlalu banyak warna mencolok dalam satu outfit
Warna yang “tabrakan” tanpa harmoni
Tidak memahami tone kulit sendiri

Outfit mahal bisa terlihat norak jika kombinasi warnanya tidak selaras. Kunci utamanya adalah keseimbangan dan kesederhanaan.

4. Terlalu Banyak Aksesori

Aksesori memang bisa meningkatkan penampilan, tetapi jika berlebihan justru merusak keseluruhan look.

Contohnya:

Memakai terlalu banyak cincin sekaligus
Kalung besar ditambah anting mencolok
Jam tangan besar ditambah gelang berlapis

Alih-alih terlihat stylish, Anda justru tampak “terlalu berusaha”. Elegansi sering datang dari kesederhanaan.

5. Tidak Memperhatikan Sepatu

Sepatu sering dianggap pelengkap, padahal justru menjadi salah satu elemen paling penting.

Kesalahan yang sering terjadi:

Sepatu kotor atau usang
Tidak sesuai dengan outfit
Salah memilih jenis sepatu untuk acara

Anda bisa memakai outfit mahal dari atas hingga bawah, tetapi sepatu yang buruk bisa langsung merusak semuanya.

6. Mengikuti Tren Tanpa Memahami Diri Sendiri

Tren fashion terus berubah, tetapi tidak semuanya cocok untuk semua orang.

Masalahnya:

Memakai tren hanya karena “sedang viral”
Tidak sesuai dengan bentuk tubuh
Tidak sesuai dengan kepribadian

Akibatnya, pakaian terlihat “memakai Anda”, bukan Anda yang memakainya. Gaya terbaik adalah yang terasa natural dan mencerminkan diri sendiri.

7. Mengabaikan Detail Kecil

Sering kali, justru detail kecil yang menentukan apakah seseorang terlihat rapi atau tidak.

Contoh:

Kaos dalam terlihat keluar
Ikat pinggang tidak serasi dengan sepatu
Lipatan celana tidak rapi
Label atau benang sisa masih menempel

Hal-hal kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi sangat memengaruhi persepsi keseluruhan.

Penutup

Berpakaian dengan baik bukan soal mahal atau murah, tetapi soal perhatian terhadap detail, kecocokan, dan keseimbangan. Anda tidak perlu lemari penuh pakaian branded untuk terlihat elegan—yang Anda butuhkan adalah pemahaman dasar tentang cara berpakaian yang tepat.

Ingat, gaya sejati bukan tentang menarik perhatian semua orang, tetapi tentang terlihat tepat, rapi, dan percaya diri dalam setiap kesempatan.***
Editor: Novia Tri Astuti
