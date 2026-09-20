Bukan Selalu Soal Nasib, 7 Kebiasaan Ini Diam-Diam Bisa Bikin Hidup Terasa Kurang Beruntung

JawaPos.com - Banyak orang pernah berada pada fase ketika berbagai persoalan datang bertubi-tubi hingga membuat hidup terasa kurang beruntung. Kondisi tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan nasib atau keberuntungan yang dianggap tidak berpihak.
Padahal, perasaan selalu mendapat kemalangan tidak selalu berkaitan dengan faktor keberuntungan. Cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, serta lingkungan tempat seseorang bergaul juga dapat memengaruhi bagaimana ia menghadapi berbagai kesempatan dan tantangan dalam hidup.
Dilansir Psychology Magazine, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat membuat seseorang terjebak dalam pola pikir negatif dan merasa seolah-olah hidupnya terus dipenuhi kesialan. Berikut tujuh kebiasaan yang patut dievaluasi dan perlahan ditinggalkan:
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1. Terlalu berharap pada keberuntungan
Menunggu keadaan berubah hanya karena berharap bantuan dari semesta dapat membuat seseorang menjadi pasif. Alih-alih mengambil langkah nyata, ia justru menanti kesempatan datang dengan sendirinya.
Padahal, keberhasilan umumnya membutuhkan usaha, keputusan, dan keberanian untuk mengambil tindakan. Mengandalkan keberuntungan semata justru berisiko menimbulkan kekecewaan ketika hasil yang diharapkan tidak kunjung datang.
2. Terus terjebak dalam masa lalu
Mengingat pengalaman lama merupakan hal yang wajar, terutama ketika seseorang ingin belajar dari kesalahan. Namun, terlalu lama memikirkan penyesalan, kegagalan, atau kesempatan yang sudah berlalu dapat menghambat langkah berikutnya.
Masa lalu sebaiknya dijadikan bahan pembelajaran, bukan tempat untuk terus menetap. Fokus pada apa yang masih bisa dilakukan hari ini dapat membantu seseorang bergerak menuju perubahan.
3. Menghindari kerja keras
Keinginan mendapatkan hasil secara cepat sering membuat seseorang tergoda mencari jalan pintas. Padahal, pencapaian yang bertahan dalam jangka panjang biasanya membutuhkan proses, konsistensi, dan ketekunan.
Kemajuan teknologi memang membuat berbagai pekerjaan menjadi lebih mudah, tetapi usaha dan kedisiplinan tetap memiliki peran penting dalam mencapai tujuan.
4. Terlalu lama berada di lingkungan negatif
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